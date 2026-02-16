Un hombre fue aprehendido tras violar una restricción y proferir amenazas

La problemática de la violencia de género volvió a convocar el accionar de las fuerzas de seguridad en el interior provincial, marcando una jornada de tensión en el departamento Paclín. En la tarde de ayer, un procedimiento de urgencia en la localidad de La Merced culminó con la detención de un individuo que no solo desobedeció los mandatos de la Justicia, sino que escaló su nivel de agresión contra una mujer, poniendo en relieve la persistencia de estas conductas delictivas en el ámbito familiar y la necesidad de una respuesta institucional inmediata.

El episodio comenzó a desarrollarse exactamente a las 18:40, cuando la calma habitual de la zona se vio alterada por un pedido de auxilio que ingresó a través de un llamado telefónico. Alertados por la gravedad de la situación que denunciaba un supuesto hecho de violencia de género en curso, los numerarios de la Comisaría Departamental La Merced se constituyeron de manera urgente en un domicilio ubicado en el barrio Virgen del Valle. Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados constataron la veracidad de la denuncia y procedieron con rapidez a la aprehensión de un hombre de 36 años de edad, quien fue interceptado antes de que la situación pudiera derivar en consecuencias físicas irreparables.

La gravedad del caso radica primordialmente en el desprecio por las disposiciones judiciales vigentes que intentaban salvaguardar la integridad de la víctima. Según la información oficial recabada en el lugar, se constató que el aprehendido habría quebrantado una medida judicial de prohibición de acercamiento que protegía específicamente a su expareja, una mujer de 38 años de edad. Lejos de acatar la restricción perimetral, el sujeto se presentó en la vivienda para hostigar a la damnificada y, en un acto de extrema violencia verbal, procedió a amenazarla de muerte, elevando el riesgo del encuentro a un nivel de peligrosidad inaceptable.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde quedó formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género en turno del Distrito Este. De manera paralela al arresto, el personal interviniente invitó a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente para formalizar el expediente judicial por los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

Es fundamental recordar que todas las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 144 o al 911, servicios que se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.