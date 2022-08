Un hombre murió aplastado por su propia camioneta

Un hombre murió aplastado por su camioneta en la Autopista 9 de Julio Sur, a la altura del barrio porteño de Constitución.

Tal como contaron los testigos, el conductor había chocado contra las defensas de la autopista y se había bajado para arreglar su vehículo, ya que la goma había quedado incrustada en el guarda raid. En ese momento, el jubilado de 70 años levantó la camioneta con el cricket para repararla y se le cayó encima.

Rápidamente fue asistido por personal del SAME y bomberos pero falleció en el lugar. La Autopista 9 de julio Sur altura Juan de Garay estuvo por varios minutos cortada y los agentes de tránsito debieron intervenir para controlar el paso de los autos.

Asimismo, se supo que la camioneta sufrió una falla mecánica y por eso, él mismo intentó repararla. Sin embargo, mientras intentaba arreglarla, acostado del lado derecho, por causas que todavía se desconocen, el vehículo se movió hacía atrás y lo aplastó. Murió en el acto.

Los testigos comentaron que no habría funcionado el freno de mano o la víctima no lo colocó correctamente. Pero, hasta el momento, la policía no logró corroborar este dato y la pericia continúa.

Un hombre fue aplastado por la pala hidráulica de un camión en uno de los basurales más grandes del país

Un hombre de 28 años murió aplastado por un camión recolector de residuos mientras hurgaba entre los desperdicios de Campo de Abasto, uno de los basurales a cielo abierto más grandes de la Argentina, ubicado en Concordia, Entre Ríos.

Según informó el Diario Uno, la tragedia ocurrió pasadas las 16 cuando la víctima, de acuerdo al relato de otros recolectores que presenciaron la tragedia, comenzó a retirar desechos que iban cayendo de un camión, sin percatarse del movimiento de la gigantesca pala hidráulica que terminó matándolo.

El diario El Entre Ríos, por su parte, publicó que tanto el conductor del vehículo, de 28 años, como su ayudante, de 52, estaban realizando movimientos de descarga cuando escucharon los gritos de las personas que estaban en el lugar.

Tras el accidente, el joven malherido (cuya identidad aún no trascendió) fue socorrido y trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat, aunque al llegar a la guardia ya había fallecido.

Según se supo, la víctima no solía ir a buscar residuos en El Abasto y habría sido la primera vez que visitó el predio, lo cual explicaría por qué no se percató del peligro.