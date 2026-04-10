Un raid delictivo en Catamarca terminó con un adolescente demorado

Hoy, a las 00:30, un hecho delictivo ocurrido en la Capital activó un amplio despliegue policial que involucró a distintas dependencias. De acuerdo con la información oficial, un adolescente de 17 años habría protagonizado un arrebato en la intersección de las calles Intendente Giménez y Polo Giménez.

La víctima fue una joven mujer de 19 años, a quien le sustrajeron un teléfono celular Samsung A33. Tras concretar el robo, el sospechoso se dio a la fuga a bordo de un automóvil Renault 9 de color bordó, iniciando así una secuencia que derivaría en un operativo de persecución de alta intensidad.

Un operativo conjunto y una persecución prolongada

El procedimiento fue llevado adelante por numerarios de diversas dependencias policiales:

Comisarías de San Isidro, Villa Dolores y San Antonio

Efectivos del GAM-Pampa

Infantería de Zona Norte

Personal de los departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú

Seccional Tercera de la Capital

La participación coordinada de estas unidades permitió seguir el rastro del vehículo involucrado en el hecho, dando inicio a una ardua persecución que se extendió hasta el departamento Valle Viejo.

Violencia en la huida: colisión y embestida

Durante la fuga, el episodio escaló en gravedad. En el Pasaje Germana Pagnutti, en San Isidro (Valle Viejo), el conductor del Renault 9 colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc.

El rodado menor era conducido por un joven de apellido Rivadeneira, de 20 años, quien iba acompañado por un adolescente de 16 años. Lejos de detenerse tras el impacto, el automovilista, en un intento por continuar su escape, embistió a los motociclistas por segunda vez, incrementando el riesgo y la violencia de la situación.

La secuencia concluyó cuando el vehículo terminó impactando contra el portón de una vivienda de la zona, lo que obligó al conductor a abandonar el automóvil.

Fuga a pie y detención final

Tras el choque, el sospechoso no desistió de su intento de evasión. Abandonó el vehículo y continuó la huida a pie, desplazándose por la zona mediante maniobras evasivas: trepó tapias y medianeras de distintos domicilios, buscando evitar la captura.

Sin embargo, el operativo cerrojo desplegado por los efectivos permitió finalmente su interceptación y demora, poniendo fin a la persecución.

Consecuencias del hecho y medidas judiciales

El saldo del episodio incluyó personas lesionadas. Los ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas como consecuencia de las embestidas y debieron ser asistidos por profesionales médicos del SAME.

En cuanto al adolescente demorado, fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con el proceso.

Por su parte, los elementos vinculados al hecho quedaron bajo resguardo judicial:

El teléfono celular Samsung A33 fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.

El automóvil Renault 9 bordó también fue secuestrado como parte de la investigación.