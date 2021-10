Una testigo denunció que fue atacada a la salida del juicio por allegados de Luz Villafañe

Marcia, una de las jóvenes que fue citada como testigo en el caso Luz Villafañe, denunció que fue atacada por allegados de la víctima cuando terminó de dar su testimonio.

De acuerdo a su relato, la joven expresó que, luego de haber dado su declaración, unas personas que tenían puesta una remera con la cara y nombre de Luz Villafañe, la interceptaron mientras caminaba por frente al Sanatario Pasteur y la golpearon.

"Me patearon, me golpearon la cara, el estómago y me rompieron la remera", comentó Marcia a LA UNION e indicó que fueron alrededor de tres mujeres quienes la golpearon y una de ellas fue la sobrina de Jaqueline Quevedo, madre de Luz.

En la Cámara de Sentencia Penal Juvenil, Marcia había declarado que Luz y el imputado eran novios, o que por lo menos quedaba demostrado que "andaban en algo".