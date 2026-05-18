Vera fue condenado a 17 años de prisión por el homicidio de Hugo Monje

La Justicia dictó este lunes una condena de 17 años de prisión efectiva para Emanuel Vera, declarado culpable por el homicidio de Hugo Monje en el marco de la causa conocida públicamente como el "crimen de la garrafa". La pena fue establecida por el juez director Miguel Lozano Gilyam luego de concluido el proceso judicial que analizó el hecho ocurrido el 30 de octubre de 2023 en el barrio Alcira Sur, en la ciudad Capital.

La resolución marcó un punto dentro de un expediente de fuerte repercusión, atravesado además por la intervención del sistema de jurados populares, mecanismo mediante el cual ciudadanos convocados especialmente participaron en la determinación de la responsabilidad penal del acusado.

Durante la etapa de alegatos, las partes expusieron distintos pedidos de pena para Emanuel Vera. La Fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión efectiva, mientras que la querella requirió una pena de 20 años. Por su parte, la defensa había solicitado una condena considerablemente menor, fijada en 11 años de prisión.

Finalmente, el magistrado resolvió imponer una pena intermedia de 17 años de cumplimiento efectivo.

El caso conocido como "el crimen de la garrafa"

La causa judicial tuvo origen en un hecho ocurrido en octubre de 2023 en una vivienda ubicada en el barrio Alcira Sur. El episodio derivó en la muerte de Hugo Monje y dio paso a una investigación que avanzó hasta llegar a instancia de juicio oral.

El caso adquirió notoriedad pública bajo la denominación de "crimen de la garrafa", nombre con el que comenzó a identificarse el expediente durante el desarrollo de la investigación y posteriormente en la etapa judicial.

La reconstrucción de los hechos y el análisis de las pruebas presentadas fueron parte central del debate desarrollado durante el juicio.

El delito juzgado y el proceso judicial

El expediente llegó a juicio bajo la figura penal de homicidio en ocasión de robo, delito sobre el cual debió expedirse el jurado popular luego de escuchar las exposiciones realizadas por las partes intervinientes.

Tras el desarrollo completo del juicio, el jurado determinó la culpabilidad de Emanuel Vera, decisión que posteriormente derivó en la fijación de la pena por parte del juez director Miguel Lozano Gilyam.

La sentencia conocida este lunes representó la instancia final de un proceso judicial seguido de cerca debido a la gravedad del hecho y a las circunstancias que rodearon el homicidio.

Diferencias entre los pedidos de pena

Uno de los aspectos destacados del proceso estuvo vinculado a las distintas posiciones sostenidas por las partes respecto de la pena que debía recibir el acusado. Los pedidos formulados durante el juicio fueron los siguientes:

Fiscalía: 18 años de prisión efectiva.

18 años de prisión efectiva. Querella: 20 años de prisión efectiva.

20 años de prisión efectiva. Defensa: 11 años de prisión.

11 años de prisión. Pena finalmente impuesta: 17 años de prisión efectiva.

La resolución adoptada por el juez quedó por debajo de la pretensión máxima planteada por la querella, aunque cercana al requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal.

El rol del jurado popular

El juicio volvió a poner en escena el funcionamiento del sistema de jurados populares, mecanismo que tuvo un rol determinante en la resolución del caso. Ciudadanos convocados especialmente participaron en el proceso y fueron los encargados de definir la culpabilidad del acusado luego de escuchar las pruebas y argumentos desarrollados durante el debate oral.

La intervención del jurado popular constituyó nuevamente uno de los elementos centrales dentro de una causa de alto impacto judicial.

El sistema permite que integrantes de la comunidad intervengan de manera directa en la decisión vinculada a la responsabilidad penal en determinados delitos graves, como ocurrió en este expediente.