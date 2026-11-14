Violencia en Catamarca: golpeó a su hermana y atacó con una cuchilla a su cuñado

En la tarde de hoy, alrededor de las 18:00, efectivos de COEM-Kappa intervinieron en un procedimiento policial que culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Collantes, de 26 años, en inmediaciones de avenida Alem S/N°.

El despliegue se concretó a partir de un requerimiento del SAE-911, que solicitó la presencia del personal policial en el lugar. Una vez allí, los uniformados procedieron a la aprehensión del sujeto, quien habría protagonizado un episodio de violencia contra dos integrantes de su entorno familiar.

De acuerdo con la información del procedimiento, el joven habría agredido físicamente a su propia hermana, de 35 años de edad. Posteriormente, la situación habría continuado con una agresión hacia su cuñado, un hombre de 30 años.

Una cuchilla quedó secuestrada durante el procedimiento

Uno de los aspectos centrales del hecho fue que, según se informó, Collantes habría utilizado una cuchilla para agredir a su cuñado. El elemento fue encontrado y quedó en calidad de secuestro, por lo que pasó a formar parte de las actuaciones correspondientes.

La intervención policial permitió concretar la aprehensión del presunto agresor y avanzar con las medidas previstas para este tipo de situaciones. El secuestro del arma blanca también quedó incorporado al procedimiento, en el marco de las circunstancias que motivaron la actuación de los efectivos.

Traslado a la Seccional Primera y actuación judicial

Una vez finalizado el procedimiento en avenida Alem, el hombre de 26 años fue trasladado y alojado en la Seccional Primera, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

En paralelo, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir para avanzar con las actuaciones vinculadas al episodio.

De esta manera, el procedimiento quedó bajo la órbita de la Justicia, con el sospechoso alojado en sede policial y una cuchilla secuestrada como parte de los elementos relacionados con el hecho.