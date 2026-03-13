Violencia en Catamarca: golpeó a su pareja y le robó el celular en la Plaza 25 de Agosto

Hoy, a las 17:30 horas, numerarios de la Comisaría Primera, alertados por el SAE-911, se hicieron presentes en la plaza 25 de Agosto, tras recibir información sobre un incidente de violencia de género. En el lugar, los efectivos actuaron de manera conjunta con sus pares del COEM-Kappa, un equipo especializado en la atención de situaciones de emergencia y seguridad urbana.

La intervención permitió la aprehensión de un hombre de 31 años, quien momentos antes había cometido un hecho de violencia hacia su pareja. Los uniformados también lograron recuperar un teléfono celular marca Samsung J06, de color negro, que quedó en calidad de secuestro para ser entregado a las autoridades judiciales como prueba del delito.

Contexto del hecho

Según los primeros reportes, el hombre agredió físicamente a su expareja, una mujer de 30 años, y luego le sustrajo el teléfono celular. La rápida respuesta de la policía fue crucial para impedir que el agresor se alejara del lugar con el aparato robado y para garantizar la protección inmediata de la víctima.

Una vez controlada la situación, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Este procedimiento se realizó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, encargada de dirigir la investigación y supervisar las medidas legales correspondientes.

Procedimientos judiciales y derechos de la víctima

La víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, un espacio especializado en atender casos de violencia doméstica y de pareja. Este tipo de unidades judiciales están diseñadas para garantizar la seguridad de las víctimas, brindando asesoramiento legal y protección inmediata ante situaciones de riesgo.

Es importante destacar que, en estos casos, la víctima cuenta con derecho a asistencia gratuita y confidencial, y que las denuncias permiten activar medidas de protección y sanciones legales hacia los agresores. La Fiscalía de Instrucción mantiene un seguimiento exhaustivo del caso, asegurando que el procedimiento se ajuste a la normativa vigente y que se priorice la seguridad de la persona afectada.

Recursos de asistencia para mujeres

En el marco de la prevención y atención de la violencia de género, las autoridades recuerdan que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911, que son gratuitas, anónimas y disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Estos canales permiten recibir orientación inmediata, activar medidas de protección, y coordinar la intervención de fuerzas de seguridad y servicios de asistencia social y médica. La existencia de estas herramientas es clave para reducir los riesgos de violencia y garantizar un entorno seguro para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.