Violencia en el fútbol infantil en Catamarca: batalla campal entre padres en la Liga Chacarera

Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol infantil en Catamarca, donde padres protagonizaron una pelea generalizada durante un encuentro disputado en la Liga Chacarera de Fútbol.

El hecho ocurrió ayer durante el partido entre Los Sureños e Independiente, donde se registró una batalla campal en las tribunas, según informó Radio Valle Viejo.

El episodio vuelve a poner en debate la seguridad y el comportamiento del público en el fútbol formativo. Cabe recordar que en la ciudad de Santa María, tras hechos similares, se determinó la prohibición del ingreso de público a los partidos infantiles.