Violencia de género: lo denunciaron por amenazas y fue detenido

Un operativo policial se desplegó en el norte de la Capital luego de que un llamado al sistema de emergencias SAE-911 alertara sobre un presunto hecho de violencia de género. La intervención fue llevada adelante por efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, quienes se constituyeron en un domicilio ubicado en calle Las Gardenias al 200.

En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 30 años, quien fue señalado directamente por su pareja, una mujer de 42 años, como el presunto autor de una situación de violencia. Según el testimonio brindado en el lugar, el sujeto habría incurrido en agresiones verbales, que posteriormente escalaron hacia amenazas de violencia física, generando un contexto de riesgo para la víctima.

El accionar policial se produjo en el marco de los protocolos vigentes ante situaciones de violencia familiar, donde la rapidez de la respuesta resulta determinante para evitar una posible escalada del conflicto.

El testimonio de la víctima

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer manifestó haber sido víctima de maltrato verbal y amenazas concretas por parte de su pareja. Estos elementos fueron suficientes para que el personal interviniente procediera a la aprehensión preventiva del sospechoso, en resguardo de la integridad de la denunciante.

Tras el procedimiento, las autoridades invitaron a la damnificada a formalizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, instancia clave para dar inicio al proceso judicial y permitir la adopción de medidas de protección.

Este tipo de actuaciones iniciales son fundamentales para que los hechos no queden en el ámbito privado y puedan ser abordados por el sistema judicial con las herramientas legales disponibles.

Actuación judicial

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de efectivos de la Seccional Décima Tercera, que corresponde por jurisdicción al lugar del hecho. De manera paralela, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas a seguir en relación con el caso.

El rol de la fiscalía resulta central en este tipo de situaciones, ya que es el organismo encargado de evaluar los elementos reunidos en la etapa inicial y determinar las medidas procesales correspondientes, que pueden incluir restricciones de acercamiento, imputaciones formales o la continuidad de la detención.

Asistencia y denuncia

Se recuerda que existen líneas de atención gratuitas y confidenciales que funcionan de manera permanente. Entre ellas se destacan:

Línea 144: atención especializada para víctimas de violencia de género.

atención especializada para víctimas de violencia de género. Llamadas al 911: canal de emergencia para intervenciones inmediatas.

canal de emergencia para intervenciones inmediatas. Disponibilidad: servicio activo las 24 horas, los 365 días del año.

servicio activo las 24 horas, los 365 días del año. Carácter: la llamada es anónima y gratuita.

Estos recursos constituyen una herramienta clave para quienes atraviesan situaciones de violencia, permitiendo activar redes de contención y respuesta institucional.