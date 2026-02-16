Violencia de género en Sumalao: un hombre fue aprehendido tras atacar a su pareja y causar destrozos

La problemática de la violencia de género volvió a requerir una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad en el departamento Valle Viejo, marcando una jornada de tensión en el sector este de la localidad. Durante la madrugada de hoy, un procedimiento de urgencia permitió la aprehensión de un individuo que no solo alteró la paz del vecindario, sino que escaló su nivel de hostilidad contra una mujer, evidenciando una vez más la urgencia de la intervención institucional en el ámbito de los conflictos de pareja y familiares.

El episodio comenzó a desarrollarse exactamente a la 01:10 de la madrugada, momento en el cual el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) receptó un pedido de auxilio que alertaba sobre un hecho de violencia en curso. Ante la gravedad de la situación reportada, los efectivos de la Comisaría de Sumalao se constituyeron de manera urgente en un domicilio ubicado en el barrio Los Plateados Este. Al llegar al lugar de los hechos, el personal policial constató la veracidad del incidente y procedió rápidamente a la detención de un sujeto de 47 años de edad, quien fue interceptado antes de que la situación derivara en consecuencias físicas de mayor gravedad para los presentes.

De acuerdo con la información recabada en la escena, la violencia se manifestó inicialmente a través del daño a la propiedad. El ahora aprehendido habría causado diversos daños materiales en el inmueble para luego centrar su ataque de forma directa contra la víctima, una mujer de 31 años de edad. El hombre procedió a agredirla verbalmente, configurando un cuadro de maltrato que motivó su inmediato traslado y alojamiento en la seccional policial, donde permanece bajo custodia y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Tras el procedimiento de captura, las autoridades judiciales y policiales iniciaron el protocolo de protección para la damnificada. En este contexto, se invitó formalmente a la mujer a radicar la denuncia penal correspondiente en las dependencias del Precinto Judicial N° 10, con el fin de formalizar el expediente por los daños y las agresiones recibidas. La intervención de la justicia busca garantizar que el hecho no quede impune y que se dicten las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima frente a posibles nuevos ataques del agresor.

Es fundamental resaltar que, ante este tipo de situaciones, el Estado mantiene operativos diversos canales de asistencia para todas las mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Quienes se encuentren atravesando circunstancias similares pueden comunicarse de manera totalmente anónima a la línea gratuita 144 o al 911. Estos servicios de atención y emergencia se encuentran disponibles las 24 horas del día, durante los 365 días del año, brindando contención y asesoramiento profesional inmediato para quienes necesiten reportar agresiones o solicitar el auxilio de las fuerzas públicas de seguridad.