Violencia de género: violó una restricción judicial y agredir a su expareja

Un nuevo episodio de violencia de género se registró en el barrio Villa Eumelia, donde la intervención policial permitió la aprehensión de un hombre señalado por incumplir una medida judicial y agredir a su expareja. El hecho se conoció a partir de un requerimiento al SAE-911, que derivó en la inmediata actuación del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur).

Según la información oficial, los efectivos se hicieron presentes en un domicilio del mencionado barrio, donde mantuvieron contacto con una mujer de 41 años. En ese contexto, la víctima relató que su expareja había quebrantado una medida judicial vigente de restricción y prohibición de acercamiento hacia su persona, para luego protagonizar una agresión física en su contra.

El relato de la mujer permitió a los uniformados reconstruir una situación que no solo implicaba un hecho de violencia directa, sino también el incumplimiento de una disposición legal previamente establecida para resguardar su integridad.

La aprehensión del sospechoso

Ante la gravedad de lo denunciado, los efectivos del GIR-Sur avanzaron con el procedimiento correspondiente, que culminó con la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de 35 años de edad.

El individuo fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima, dependencia que interviene por jurisdicción. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, organismo que continuará con las actuaciones judiciales pertinentes para determinar responsabilidades y avanzar en la causa.

La actuación policial se desarrolló en el marco de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones, priorizando la protección de la víctima y el cumplimiento de las medidas judiciales previamente dictadas.

Asistencia a la víctima

En paralelo al procedimiento, las autoridades invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, instancia clave para formalizar la acusación y permitir el avance del proceso judicial. Este paso resulta fundamental en el abordaje de los casos de violencia familiar y de género, ya que permite consolidar las pruebas necesarias y garantizar el seguimiento institucional del caso.

En este sentido, se recordó que las mujeres víctimas pueden recurrir a líneas de atención gratuitas y confidenciales que funcionan de manera permanente. Entre ellas se destacan la Línea 144 de asistencia integral para víctimas de violencia de género y el 911, que es el sistema de emergencias para intervenciones inmediatas.