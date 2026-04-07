Violencia intrafamiliar en Catamarca: un hombre fue aprehendido tras atacar a su propia hermana

A las 16:50 de la tarde de hoy, personal de la Comisaría Novena se hizo presente en la manzana "I" del barrio Santa Marta, tras un requerimiento emitido por el SAE-911. La intervención se produjo en un contexto de urgencia, luego de que se reportara un episodio de violencia que involucraba a miembros de un mismo grupo familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Galván, de 32 años, quien fue señalado en el lugar como el presunto responsable de una agresión física.

Señalamiento directo de la víctima

De acuerdo con la información suministrada, el hombre fue sindicado por su propia hermana, una adolescente de 16 años, como el autor de los hechos de violencia. La menor denunció haber sido agredida físicamente, situación que motivó la intervención policial inmediata.

El señalamiento directo de la víctima constituyó un elemento central en el procedimiento, ya que permitió a los efectivos actuar con celeridad en la aprehensión del presunto agresor en el mismo lugar del hecho.

Un intento de defensa que también terminó en agresión

El episodio no se limitó únicamente a la agresión contra la adolescente. Según se detalló, un joven de 21 años habría intervenido con la intención de defender a la menor, lo que derivó en que también resultara agredido físicamente por el mismo individuo.

Este elemento añade un componente adicional al caso, evidenciando que la situación escaló más allá de un conflicto intrafamiliar, involucrando a un tercero que intentó interceder para detener la violencia.

Procedimiento y actuación judicial

Tras lo acontecido, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur, organismo que determinará los pasos a seguir en el marco de la investigación.

En paralelo, las autoridades indicaron a los damnificados la necesidad de avanzar con las instancias formales correspondientes. En ese sentido, se los invitó a radicar las denuncias penales en el Precinto Judicial N° 9, lo que permitirá dar curso legal a las actuaciones derivadas del hecho.