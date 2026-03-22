Violencia intrafamiliar: detienen a un joven acusado de agredir a su madre en Catamarca

A las 09:10 de la mañana de hoy, una alerta emitida por el sistema SAE-911 activó un procedimiento policial en la calle Luis de Medina al 100, donde efectivos de la Seccional Cuarta se hicieron presentes ante un presunto hecho de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la información proporcionada, al arribar al lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de apellido Márquez, de 25 años de edad, quien habría protagonizado un episodio de agresión contra su propia madre.

La intervención se produjo en un contexto que evidencia la importancia de los sistemas de emergencia y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad ante situaciones que comprometen la integridad física y emocional de las personas dentro del ámbito doméstico.

Detalles del hecho: agresión física y verbal

Según los datos oficiales, el joven habría agredido física y verbalmente a su progenitora, una mujer de 51 años de edad. Este tipo de episodios, que combinan violencia física y violencia verbal, constituyen una problemática compleja que requiere intervención inmediata tanto en el plano policial como judicial.

La información no detalla las circunstancias previas que derivaron en el conflicto, pero sí confirma la existencia de una agresión directa que motivó la actuación policial y la posterior intervención judicial.

Procedimiento judicial y medidas adoptadas

Tras el operativo, se dispusieron las actuaciones correspondientes en el marco legal vigente. En este sentido, la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 4, paso fundamental para formalizar la acusación y permitir el avance del proceso judicial.

Por su parte, el joven aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo desde el cual se impartieron las medidas a seguir en relación con el caso.

Este procedimiento responde al protocolo habitual en situaciones de violencia familiar, donde la denuncia formal resulta clave para la continuidad de las actuaciones judiciales y la eventual determinación de responsabilidades.