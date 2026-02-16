Violencia y tensión en Valle Viejo: un joven aprehendido tras un ataque con arma blanca

La tranquilidad de la tarde de ayer en el departamento Valle Viejo se vio abruptamente interrumpida por un grave incidente de violencia vecinal que requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Un despliegue policial de urgencia tuvo lugar en la localidad de San Isidro, donde un conflicto de características violentas estuvo a punto de terminar en tragedia, involucrando el uso de elementos cortantes y amenazas directas contra la integridad física de un ciudadano.

El incidente en el barrio Don Francisco

Los hechos comenzaron a gestarse alrededor de las 17:40 de la tarde, momento en el cual el sistema de emergencias SAE-911 recibió un llamado de alerta que derivó en el inmediato desplazamiento de efectivos de la Seccional de Sumalao. El personal policial se dirigió con celeridad a la calle España, ubicada en el corazón del barrio Don Francisco, con el objetivo de verificar una situación de altercado denunciada por los residentes de la zona y restablecer el orden público.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados mantuvieron un diálogo crucial con una mujer de 63 años, quien se encontraba en un estado de evidente preocupación por lo sucedido minutos antes. Según el testimonio brindado por la mujer a las autoridades apostadas en el lugar, un sujeto había intentado agredir físicamente con un arma blanca a su hijo, un hombre de 42 años. La gravedad de la amenaza, signada por la utilización de un arma de características letales, obligó a los agentes a actuar con determinación para garantizar la seguridad de los presentes y evitar un desenlace fatal.

Procedimiento y situación legal del sospechoso

Ante la contundencia del relato y la peligrosidad latente de la situación, los efectivos procedieron de forma inmediata a la aprehensión del presunto autor del hecho. El sujeto fue identificado como un joven de apellido Barrientos, de 29 años de edad, quien fue reducido y custodiado por el personal policial antes de ser retirado de la escena. Posteriormente, el aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría de San Isidro, la dependencia que por jurisdicción corresponde al área donde se registró el incidente.

En términos del procedimiento legal, el personal actuante invitó formalmente al damnificado de 42 años a presentarse para radicar la denuncia penal correspondiente en las sedes de la Unidad Judicial N° 10. Por su parte, el joven Barrientos quedó alojado en la unidad policial mencionada, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Actualmente, la justicia trabaja en el esclarecimiento de las circunstancias que motivaron el ataque, mientras el sospechoso aguarda las determinaciones legales que se deriven de su accionar violento en la vía pública.