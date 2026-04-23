Violento: amenazó a su pareja con un hacha y fue detenido

Un grave episodio de violencia de género se registró en el sur de la Capital, donde efectivos policiales lograron la aprehensión de un hombre de 37 años acusado de amenazar y agredir físicamente a su pareja. El procedimiento se llevó a cabo tras un requerimiento al SAE-911, que activó la intervención inmediata del personal de la Comisaría Novena.

El hecho ocurrió en el barrio 50 viviendas Sur, donde los uniformados se hicieron presentes luego de recibir la alerta. Al arribar al lugar, se encontraron con una situación de extrema tensión que involucraba la utilización de armas blancas y amenazas directas contra la víctima.

Amenazas con armas blancas y agresión física

De acuerdo a la información disponible, el hombre habría amenazado de muerte a su pareja, una mujer mayor de edad, utilizando un machete y un hacha. La situación no se limitó a las intimidaciones, ya que posteriormente el agresor habría concretado una agresión física contra la damnificada.

El escenario que encontraron los efectivos al llegar refuerza la gravedad del hecho. Según se detalló, el sospechoso se encontraba exhibiendo un machete y un cuchillo, lo que evidenciaba el riesgo inmediato en el que se encontraba la mujer.

Al advertir la presencia policial, el hombre dejó las armas blancas sobre el asiento de una motocicleta, en un intento de modificar la situación ante la intervención de los uniformados. Sin embargo, lejos de deponer su actitud, continuó con un comportamiento hostil.

Secuestro de las armas

Durante el procedimiento, el sospechoso no solo mantuvo una actitud agresiva, sino que también profirió amenazas contra los efectivos policiales que intervenían en el lugar. Esta conducta motivó la rápida acción de los uniformados, quienes procedieron a su aprehensión.

En el marco del operativo, se concretó el secuestro de las armas blancas utilizadas durante el hecho. Entre los elementos incautados se encuentran:

Un (01) machete .

. Un (01) hacha .

. Dos (02) cuchillos.

Estos elementos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia, como parte de la investigación que se desarrolla tras el episodio.

Asistencia a la víctima

La mujer damnificada fue asistida por personal médico del SAME, que brindó atención en el lugar tras la agresión sufrida. Su estado motivó la intervención sanitaria inmediata, en un contexto donde la prioridad fue garantizar su integridad.

Por su parte, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Será la autoridad judicial la encargada de determinar las medidas a seguir en función de los hechos ocurridos y las pruebas reunidas.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de contar con canales de asistencia ante situaciones de violencia familiar y de género. En este sentido, se recuerda que las mujeres que atraviesen este tipo de situaciones pueden comunicarse a través de líneas habilitadas para brindar ayuda y orientación.

Los canales disponibles son la Línea gratuita 144, destinada a asistencia en casos de violencia de género y el Sistema de emergencias 911, para intervenciones inmediatas. Ambos servicios funcionan de manera anónima, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando una vía de contacto permanente para quienes requieran asistencia.