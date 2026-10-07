Violento ataque en Catamarca: un hombre terminó hospitalizado tras ser apuñalado

El desarrollo de los acontecimientos comenzó en las primeras horas de la jornada, un momento en el que la tranquilidad habitual de la vía pública se vio interrumpida por una situación de violencia extrema. Concretamente, a las 08:50 de la mañana de hoy, la labor de las fuerzas de seguridad se activó de manera inmediata a partir de un aviso que movilizó a los recursos disponibles en la zona.

Como resultado directo de este llamado, efectivos pertenecientes a la Comisaría Décima Primera se desplazaron con rapidez hasta un sector específico ubicado sobre la calle Los Australes S/N°. Una vez constituidos en el lugar de los hechos, los agentes procedieron a asegurar la escena y a ejecutar las primeras medidas operativas de rigor para contener la situación de riesgo y garantizar el orden público.

El señalamiento y la captura del presunto agresor

En el escenario del incidente, el personal policial recabó los testimonios iniciales de los testigos presenciales y de las personas involucradas de manera directa en el suceso. Entre ellos, un hombre de 50 años de edad asumió un rol clave al señalar formalmente a un sujeto como el presunto responsable material de la agresión física contra la víctima.

Ante este señalamiento categórico, los uniformados actuaron con celeridad y concretaron la aprehensión de un sujeto de apellido Barros, de 44 años, quien fue sindicado como el presunto autor de agredir a un hombre de 69 años. Asimismo, durante el procedimiento de rigor en la escena, los agentes incautaron un elemento fundamental para la causa:

Un arma blanca, la cual fue formalmente secuestrada y puesta a disposición de las autoridades judiciales para ser sometida a las pericias científicas correspondientes.

Tras su captura, el supuesto agresor fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y alojado en la dependencia policial, donde quedó a la espera de las directivas procesales que determinen su situación legal.

La gravedad de la agresión perpetrada requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencias médicas para salvaguardar la integridad física de la persona afectada. Por este motivo, el damnificado recibió los primeros auxilios en el lugar del hecho por parte de facultativos médicos del SAME, quienes evaluaron su cuadro clínico inicial y determinaron la necesidad de una atención de mayor complejidad.

Dada la naturaleza de las lesiones sufridas a causa del uso del arma blanca, el hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

La complejidad del episodio activó de manera automática los mecanismos legales previstos para la investigación de delitos de esta índole en la jurisdicción. Por disposición institucional, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur tomó conocimiento formal del hecho y asumió la intervención legal en el caso.

Desde la mencionada fiscalía se impartieron directivas precisas y se indicaron las medidas a cumplimentar por parte de los investigadores policiales y los peritos judiciales.