Violento choque en Catamarca entre un auto y una moto dejó un herido

En la mañana de hoy, precisamente a las 10:45, se registró un siniestro vial en la avenida Las Américas S/N°, ubicada en la localidad de Fiambalá, dentro del departamento Tinogasta.

El hecho involucró a dos personas que circulaban en distintos rodados, en circunstancias que aún son materia de investigación. La secuencia del evento tuvo como protagonistas a:

Nadia Soledad Chaile (38) , quien se desplazaba en un automóvil Renault Sandero, de color blanco .

, quien se desplazaba en un automóvil . Gabriel Matías Ferre (24), conductor de una motocicleta Corven 150 cc.

De acuerdo con los datos iniciales, y por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en el mencionado sector de la vía pública, generando un episodio que requirió la inmediata intervención de personal policial y sanitario.

Dinámica del hecho bajo investigación

El siniestro se produjo en condiciones que aún no han sido esclarecidas, motivo por el cual las autoridades competentes trabajan en la reconstrucción de la dinámica del impacto.

Según la información disponible, el automóvil conducido por Nadia Soledad Chaile y la motocicleta guiada por Gabriel Matías Ferre protagonizaron una colisión en plena avenida Las Américas S/N°, situación que derivó en consecuencias físicas para el conductor del rodado menor.

El joven motociclista, de 24 años, resultó con lesiones como consecuencia del impacto. Estas lesiones motivaron la necesidad de asistencia médica inmediata en el lugar del hecho.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el siniestro, se hizo presente personal de salud que brindó asistencia profesional médica a Gabriel Matías Ferre. Posteriormente, debido a la naturaleza de las lesiones, se dispuso su traslado al Hospital Zonal "Dr. Luis Agote", donde continuó recibiendo atención especializada.

La intervención sanitaria fue determinante para garantizar la rápida atención del conductor de la motocicleta, quien fue derivado al centro de salud para su evaluación y tratamiento.