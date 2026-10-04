Violento choque entre un motociclista y un rodado dejó a un hombre con heridas

Un violento siniestro vial ocurrido pasadas las 22.00 dejó como saldo a un motociclista con heridas de gravedad, luego de que la motocicleta que conducía impactara contra un automóvil en un sector correspondiente al ingreso al Loteo Parque Sur.

El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Los Minerales y avenida Peso Ley, donde, por circunstancias que son materia de investigación, se produjo el choque entre una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc y un automóvil Fiat Uno de color gris.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado como Ferreyra Federico Antonio, de 28 años, sufrió lesiones de consideración. Entre las heridas informadas se encuentran fracturas varias y un traumatismo grave en el cráneo, por lo que debió ser trasladado de urgencia para recibir asistencia médica y tareas de reanimación.

Un motociclista trasladado de urgencia

De acuerdo con la información suministrada, Ferreyra se desplazaba a bordo de una Yamaha Crypton 110 cc cuando se produjo la colisión con el automóvil.

La violencia del impacto provocó que el motociclista resultara con múltiples lesiones y un traumatismo grave en la zona craneal. Ante la gravedad del cuadro, fue necesario disponer su traslado de urgencia para reanimación.

Los datos aportados sobre el estado del motociclista dan cuenta de la gravedad que tuvo el episodio, especialmente por la presencia de fracturas varias y el traumatismo craneal informado luego del choque.

El automóvil era ocupado por una familia

El segundo vehículo involucrado en el siniestro fue un Fiat Uno color gris, conducido por Córdoba Amaya Leonardo, de 32 años. El hombre viajaba acompañado por su pareja, Barrionuevo Aldana, de 27 años, y por sus dos hijos: Barrionuevo Gael, de 10 años, y Teo Córdoba, de 6 años.

Mientras los adultos presentaron algunas lesiones como consecuencia del impacto, los dos menores que viajaban en el automóvil no sufrieron lesiones, de acuerdo con la información suministrada.

En el caso de Córdoba Amaya Leonardo y Barrionuevo Aldana, ambos sufrieron golpes y cortes en el rostro.

Investigación a cargo de la Unidad Judicial N° 9

El siniestro se produjo en una zona correspondiente a la intersección de avenida Los Minerales y avenida Peso Ley, identificada como el ingreso al Loteo Parque Sur.

Tras el choque, tomó intervención la Unidad Judicial N° 9, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

El episodio involucró a un motociclista y a un automóvil en el que se trasladaba una familia de cuatro integrantes. El saldo informado fue de un hombre de 28 años con fracturas varias y traumatismo grave de cráneo, mientras que los dos adultos que viajaban en el Fiat Uno sufrieron golpes y cortes en el rostro y los dos niños resultaron sin lesiones.