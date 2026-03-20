Vuelco en Saujíl: un hombre de 77 años resultó herido tras un siniestro vial

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves. El hecho tuvo lugar en el ingreso sur de Saujíl, a unos 15 kilómetros al norte de Fiambalá, donde un automóvil protagonizó un vuelco.

El episodio fue reportado alrededor de las 19:50 horas, momento en el cual personal de la Comisaría de Fiambalá, dependiente de la Jefatura de Zona "J" de la Policía de la Provincia de Catamarca, tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico.

A partir de esa alerta, se activó un operativo que incluyó la presencia de efectivos policiales y profesionales de la salud en el lugar del siniestro.

El vehículo y el conductor involucrado

Al arribar al sitio indicado, las autoridades constataron el vuelco de un automóvil Peugeot 504 de color gris oscuro, que era conducido por un hombre de 77 años de edad.

El conductor, un septuagenario, fue asistido de inmediato por los equipos presentes, quienes iniciaron las primeras acciones de contención y evaluación de su estado de salud.

Intervención policial y sanitaria

El accionar coordinado entre fuerzas de seguridad y personal de salud permitió brindar asistencia rápida al conductor. Los efectivos de la Comisaría de Fiambalá trabajaron en conjunto con profesionales médicos que acudieron al lugar tras la notificación del accidente.

Tras la primera atención en el sitio, se dispuso el traslado del hombre al Hospital Dr. Luis Agote de Fiambalá, donde fue examinado por el médico de turno.

Este procedimiento respondió a la necesidad de realizar una evaluación más exhaustiva del estado del conductor, luego del impacto sufrido en el vuelco.

Investigación en curso

De acuerdo con la información recabada por Multimedios Abaucán, las causas que originaron el siniestro vial se encuentran bajo investigación.

La intervención judicial quedó a cargo de la Fiscalía de la 5ª Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Tinogasta.

Este proceso busca determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco, considerando los factores que pudieron haber intervenido en el hecho.