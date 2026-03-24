50 años del Golpe: Villarruel cuestionó el uso del pasado con "fines cortoplacistas"

Una definición tajante en una fecha clave

En un nuevo aniversario que marca el inicio de una de las décadas más oscuras y dolorosas de la historia argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha vuelto a situarse en el centro del debate público con una definición tajante sobre la política de Derechos Humanos en el país. A través de un mensaje difundido en la red social X, la titular del Senado arremetió contra lo que denominó el "espejismo" de las políticas de memoria implementadas durante las primeras décadas de este siglo, marcando una posición disonante con las narrativas tradicionales de la jornada nacional.

Las expresiones de la funcionaria, que representa la primera manifestación oficial del ala vicepresidencial en este 24 de marzo, aparecieron vinculadas a una nota de opinión de la historiadora Claudia Peiró. En su intervención, Villarruel sentenció que el abordaje estatal se ha tratado en realidad de un uso del pasado con fines cortoplacistas, en una clara alusión a las gestiones kirchneristas y al rol desempeñado por los diversos organismos de derechos humanos en la arena política reciente. La funcionaria, quien acompañó a Javier Milei en su camino a la presidencia, sostiene que este enfoque ha desvirtuado la esencia de la memoria histórica en pos de objetivos electorales inmediatos.

El cuestionamiento a la parcialidad del Estado

Para la Vicepresidenta, el tratamiento que el Estado argentino ha tenido sobre los sucesos de los años 70 no solo ha sido parcial, sino que ha tenido consecuencias negativas para el tejido social del país. Según su perspectiva, esta forma de gestionar la memoria ha profundizado las grietas sociales en lugar de contribuir a sanarlas de manera definitiva. La funcionaria sostiene que el presente de la Argentina es hoy "más injusto y desigual" que el de aquellas épocas pasadas, vinculando directamente el deterioro actual con el accionar de una clase política que utiliza la tragedia como una herramienta de división estratégica.

En este sentido, la crítica técnica y política a la clase dirigente se fundamenta en la denuncia de una instrumentalización del dolor, donde el pasado doloroso es utilizado sistemáticamente como una herramienta para las batallas políticas del presente. Villarruel responsabiliza a políticos a los que califica como carentes de imaginación y patriotismo por buscar sacar partido de la tragedia, advirtiendo que el uso de la historia se ha convertido en una herramienta de fragmentación de la sociedad en lugar de una vía de sanación nacional. Bajo esta premisa, reafirma su postura histórica de implementar una "Memoria Completa" que incluya en el relato oficial a las víctimas de las organizaciones armadas de la época.

La visión de la "Memoria Completa" e impacto político

La postura de Villarruel adquiere una relevancia institucional inédita al ser expresada desde la segunda magistratura del Estado nacional. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria disparó contra aquellos que utilizan el activo histórico como una herramienta de división social. Para la titular del Senado, el uso político de los años 70 ha servido para que ciertos sectores de la clase política obtengan beneficios electorales, postergando una verdadera reconciliación nacional basada en la inclusión de todas las víctimas.

Esta visión sostiene que la narrativa oficial ha omitido deliberadamente el sufrimiento de quienes fueron víctimas de la violencia ejercida por las organizaciones armadas durante la década de los 70. Al denunciar que políticos sin visión de país buscan sacar ventaja de una división estratégica, Villarruel busca disputar el sentido de la fecha y cuestionar la legitimidad de las políticas de memoria, verdad y justicia tal como se han desarrollado hasta hoy bajo el amparo estatal, considerándolas un obstáculo para la unidad nacional.

Un aniversario bajo una nueva lente oficial

A medio siglo del quiebre institucional de 1976, las palabras de la Vicepresidenta reflejan un cambio de paradigma en el discurso del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la historia reciente. Al calificar las políticas de derechos humanos como un "espejismo", Villarruel intenta desarticular el consenso construido por la dirigencia política previa. Su mensaje no solo es una crítica al pasado reciente, sino un posicionamiento sobre cómo debe el Estado procesar su historia traumática, insistiendo en que la desigualdad actual es fruto de una dirigencia que prioriza sus intereses de corto plazo sobre la verdad histórica integral.

En conclusión, la jornada del 24 de marzo se ve atravesada por esta fuerte interpelación a las estructuras tradicionales de memoria. Para la Vicepresidenta, el fin de la desigualdad en la Argentina actual requiere dejar de utilizar el pasado como un campo de batalla electoral. La insistencia en una memoria que incluya todas las aristas del conflicto setentista se mantiene como el eje central de su discurso, desafiando las estructuras establecidas y planteando un debate que promete seguir profundizando las discusiones sobre la identidad y la historia política argentina en los años venideros.