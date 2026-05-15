Mauricio Macri: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a colocarse en el centro de la escena política con un mensaje dirigido tanto hacia el interior del PRO como hacia el escenario nacional. Durante un acto encabezado este viernes en el Club Galicia de Olivos, acompañado por dirigentes bonaerenses, aseguró que "el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa", al tiempo que advirtió que "si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance".

La actividad formó parte de la gira "Próximo Paso", una estrategia política con la que el exmandatario busca reposicionar al partido con vistas a la contienda electoral de 2027. En ese contexto, Macri dejó en claro que mantendrá una posición de respaldo al rumbo general del Gobierno nacional, aunque sin resignar la posibilidad de expresar diferencias.

Un discurso para revitalizar al PRO

Macri estuvo a cargo del discurso de cierre de una jornada que reunió a referentes partidarios y militantes en una sala colmada. El acto estuvo atravesado por un clima de fuerte apoyo político, reflejado en una ovación que incluyó cánticos con un pedido explícito: "¡Presidente, Mauricio presidente!".

Sin embargo, el exmandatario optó por desactivar esa expectativa y enfocó su mensaje en la necesidad de consolidar una identidad política clara para el PRO.

"Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto", sostuvo durante su exposición, donde insistió en que la fortaleza del partido reside en sostener posiciones con coherencia, incluso cuando ello implique señalar desacuerdos con aliados circunstanciales. En ese marco, reafirmó: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa".

Una referencia personal y una definición política

Macri abrió su intervención con una frase que aludió a su situación sentimental y que generó repercusiones entre los presentes. "Por ahí están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer", expresó al comenzar su discurso en Vicente López, al norte del conurbano bonaerense.

La referencia personal sirvió como introducción para retomar rápidamente el eje político de la jornada: la revitalización del partido y la necesidad de fortalecer su posicionamiento de cara a las próximas elecciones.

El exmandatario presentó esa línea argumental como una defensa del documento difundido por el PRO la semana pasada, conocido como el "Manifiesto Próximo Paso", donde el partido cuestionó a quienes, según expresó, "frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

Macri describió ese texto como "un ejercicio de coherencia" y aclaró que no representa una ruptura política. "Yo dije: esto es pensar en voz alta", afirmó.

Respaldo al Gobierno y pedido por Bausili

Durante su exposición, Macri ratificó el acompañamiento del PRO al rumbo del Gobierno nacional y recordó que el espacio respaldó a Javier Milei incluso antes de su triunfo electoral. Según remarcó, el partido acompañó las leyes más difíciles "sin pedir nada a cambio", en una muestra de compromiso político con el proceso de transformación impulsado desde la administración nacional.

No obstante, insistió en que ese respaldo no debe confundirse con silencio. "La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio", sostuvo, en una referencia directa a sectores de La Libertad Avanza.

En ese contexto, formuló una propuesta concreta vinculada al futuro institucional del Banco Central. Retomando una columna publicada por el economista Nicolás Dujovne mientras él se encontraba en El Cairo, reclamó que el Poder Ejecutivo eleve el pliego de Santiago Bausili al Senado y que la Cámara lo apruebe.

El planteo incluye que todos los candidatos presidenciales de 2027 deban pronunciarse sobre su continuidad.

"Que el Senado lo apruebe, le dé permanencia, y el año que viene todos los distintos candidatos que habrá digan si lo van a sostener en el tiempo", expresó. Según explicó, el objetivo es blindar la estabilidad macroeconómica mediante reglas institucionales que trasciendan los cambios de gobierno.

Críticas directas a Axel Kicillof

En otro tramo de su discurso, Macri apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien identificó como el principal rival del PRO en la provincia de Buenos Aires.

"Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Eso no nos genera futuro", afirmó. Luego profundizó su crítica con una evaluación política del presente del peronismo.

"La verdad que me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, seguramente pierde. Y si llega a ganar, van a volver a perder, porque nunca más los van a votar definitivamente. Así que esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor que Kicillof por el bien de todos nosotros", sostuvo.

Con ese mensaje, Macri volvió a marcar la hoja de ruta del PRO: acompañar el cambio, sostener una voz crítica cuando lo considere necesario y proyectar una reconstrucción partidaria con horizonte puesto en 2027.