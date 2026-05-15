Dusso quedó a cargo del Ejecutivo por el viaje oficial de Jalil a China

Desde este viernes, el vicegobernador Rubén Dusso quedó formalmente a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, en el marco del viaje oficial que realizará el gobernador Raúl Jalil a China.

La transición institucional se concretó debido a la misión oficial que el mandatario provincial desarrollará en el país asiático como parte de una agenda vinculada a gestiones institucionales y estratégicas para Catamarca. De esta manera, mientras dure la estadía del gobernador en el exterior, Dusso ejercerá la conducción del Ejecutivo Provincial, asumiendo las responsabilidades inherentes al cargo en el marco de las disposiciones institucionales previstas para este tipo de situaciones.

Un viaje oficial con agenda estratégica

El gobernador Raúl Jalil emprendió viaje hacia China con el objetivo de llevar adelante una serie de actividades oficiales relacionadas con gestiones consideradas estratégicas para la provincia.

Según se informó, la agenda en el gigante asiático estará centrada en cuestiones institucionales y en acciones vinculadas al desarrollo de iniciativas de interés para Catamarca.

El viaje se inscribe dentro de una misión oficial y representa una actividad institucional del Gobierno provincial en el ámbito internacional. Mientras el mandatario desarrolla esa agenda en el exterior, la administración local continuará bajo la conducción del vicegobernador.

Rubén Dusso al frente del Ejecutivo

Con la salida temporal del gobernador del territorio provincial, Rubén Dusso quedó a cargo del Poder Ejecutivo desde este viernes 15 de mayo. El vicegobernador asumió así la responsabilidad de conducir el funcionamiento del Ejecutivo Provincial durante el tiempo que se extienda la misión oficial de Jalil en China.

La designación responde al mecanismo institucional previsto para garantizar la continuidad administrativa y política del Gobierno provincial ante la ausencia del titular del Ejecutivo.