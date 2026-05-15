La Capital lanzó un sistema digital para controlar vehículos y conductores de apps

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca oficializó la puesta en funcionamiento de "Redes de Transporte SFVC", una nueva plataforma digital destinada al registro, habilitación y control de vehículos, conductores y empresas vinculadas al servicio de transporte mediante aplicaciones móviles. La iniciativa representa un nuevo esquema de fiscalización y modernización para el transporte urbano dentro del ejido capitalino.

El sistema fue desarrollado de manera conjunta entre la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Gabinete y Modernización, la Administración de Transporte Público y Movilidad, la Dirección de Modernización y el Nodo Tecnológico municipal, organismos que trabajaron de manera articulada para poner en funcionamiento una herramienta orientada a fortalecer el control y la trazabilidad del servicio.

Según se informó oficialmente, la plataforma funcionará como soporte tecnológico de la Ordenanza Municipal N.º 8838/25, normativa que regula la actividad de las plataformas digitales de transporte de pasajeros en la Capital catamarqueña. La regulación alcanza a servicios como Uber, DiDi, Cabify y Radio Taxi, entre otras aplicaciones que operan en la ciudad.

La plataforma ya se encuentra habilitada y disponible para su utilización en el sitio oficial:

https://red-transporte.apps.cc.gob.ar

Un sistema de verificación en tiempo real

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema será la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda verificar si un vehículo cuenta con habilitación municipal vigente antes de iniciar un viaje. Desde el municipio explicaron que el acceso será abierto y no requerirá registro previo por parte de los usuarios.

El mecanismo funcionará mediante el escaneo de un código QR colocado en cada vehículo habilitado. Una vez realizado el escaneo, el sistema mostrará en tiempo real información vinculada a la unidad y al conductor autorizado.

Entre los datos que podrán consultarse se encuentran:

Estado de habilitación del vehículo .

. Datos del titular y conductores autorizados .

. Fotografías del automóvil .

. Plataforma en la que opera .

. Imagen identificatoria del conductor habilitado.

La implementación de este mecanismo apunta a brindar mayores garantías de seguridad y permitir que los pasajeros puedan corroborar la legalidad del servicio antes de abordar el vehículo.

Requisitos para obtener la habilitación

La Municipalidad también detalló la documentación obligatoria que deberán presentar los vehículos para acceder a la habilitación correspondiente dentro del nuevo sistema digital. Entre los requisitos exigidos figuran:

Cédula verde o título automotor .

. Seguro de pasajeros vigente .

. Revisión Técnica Obligatoria (RTO) .

. Licencia profesional D1 .

. Documentación fotográfica del rodado.

Estos controles formarán parte del proceso de validación que realizará el municipio antes de otorgar la habilitación definitiva a los vehículos y conductores que pretendan operar mediante plataformas digitales en la ciudad.

Registro digital de conductores y empresas

El sistema también incorporará un esquema integral de inscripción digital para conductores, propietarios y empresas de transporte. Los usuarios deberán ingresar a la sección denominada "Registro de Vehículos y Conductores", donde podrán cargar la información requerida vinculada a datos personales, documentación del vehículo y licencias habilitantes.

Una vez completado el trámite, la plataforma asignará automáticamente un número de expediente digital y generará un código QR identificatorio. Posteriormente, la documentación será revisada por las autoridades municipales correspondientes antes de emitir la habilitación definitiva.

La herramienta no estará destinada únicamente a conductores particulares. Según se informó, también permitirá el registro de empresas de transporte, la carga de documentación societaria y la administración de flotas y conductores mediante paneles personalizados. Desde el Ejecutivo municipal indicaron que el objetivo central es avanzar en la formalización de la actividad, mejorar los mecanismos de control y otorgar mayores condiciones de seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores que integran el sistema.

Tecnología aplicada a la movilidad urbana

Desde la comuna remarcaron que el desarrollo de "Redes de Transporte SFVC" forma parte de una estrategia orientada a incorporar herramientas tecnológicas dentro de la gestión pública y fortalecer los sistemas de control vinculados a la movilidad urbana. Las áreas intervinientes señalaron además que la plataforma fue diseñada bajo criterios de:

Accesibilidad .

. Seguridad de datos .

. Trazabilidad de la información.

Con esta implementación, el municipio buscará centralizar el control sobre los servicios de transporte mediante aplicaciones digitales, incorporando mecanismos de validación y monitoreo que permitan ordenar la actividad dentro del ámbito capitalino.

La puesta en marcha de la plataforma constituye además un paso hacia la digitalización de trámites vinculados al transporte urbano, permitiendo que tanto conductores como empresas puedan gestionar sus habilitaciones de manera online y bajo un esquema de seguimiento electrónico de expedientes y documentación.