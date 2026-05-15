Milei recibe a Adorni en Olivos en medio de la investigación judicial

El presidente Javier Milei recibirá este viernes por la mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en una reunión que, según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, estará enfocada en el repaso de la denominada "agenda de gestión".

El encuentro está previsto para las 9.30 y se desarrollará en un contexto atravesado por varios frentes políticos y judiciales que impactan de lleno sobre la estructura del Gobierno nacional. Por un lado, el oficialismo busca reactivar la actividad política y legislativa que, de acuerdo con fuentes oficiales, se encuentra suspendida desde hace al menos dos meses. Por otro, la reunión se produce mientras continúa abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

La causa judicial se centra en los viajes realizados por Adorni y en la adquisición de propiedades, situación que derivó en cuestionamientos públicos y tensiones internas dentro de los sectores aliados al Gobierno.

Una reunión enfocada en la gestión

Desde Casa Rosada señalaron que la reunión entre Milei y Adorni tendrá un carácter estrictamente vinculado a la gestión y a la necesidad de motorizar nuevamente distintas áreas de actividad política y administrativa. El objetivo central del intercambio será avanzar en la coordinación de medidas y en el impulso de iniciativas legislativas que el oficialismo pretende enviar al Congreso en las próximas semanas.

Según trascendió, la reunión también buscará aceitar la dinámica parlamentaria discutida durante el encuentro de la mesa política realizado el pasado martes. De esa instancia surgió la decisión de avanzar con nuevos proyectos legislativos, entre los que se destaca el denominado Super RIGI.

Entre los puntos centrales del encuentro aparecen:

Repaso de la agenda de gestión

Reactivación de la actividad política y legislativa

Coordinación de nuevas iniciativas parlamentarias

Análisis de proyectos que serán enviados al Congreso

Seguimiento del denominado Super RIGI

La reunión en Olivos se da además en un momento en el que el Gobierno busca fortalecer su capacidad de acción política mientras enfrenta cuestionamientos internos y externos.

El respaldo de Milei y Karina Milei a Adorni

En paralelo a la agenda oficial, la figura de Manuel Adorni permanece bajo presión debido al avance de la investigación judicial y a los reclamos provenientes de sectores aliados al oficialismo. Sin embargo, tanto Javier Milei como Karina Milei sostienen públicamente la decisión de mantener al jefe de Gabinete en su cargo. Según trascendió, el respaldo político al funcionario fue ratificado nuevamente durante la última reunión de Gabinete.

En ese encuentro, el Presidente dejó en claro su determinación de sostener al ministro coordinador pese a la controversia generada por la investigación y los cuestionamientos surgidos desde distintos espacios políticos.

La situación adquirió además mayor tensión luego de que la senadora Patricia Bullrich presionara a Adorni para que adelantara la presentación de su declaración jurada. Pese a ese escenario, desde el Poder Ejecutivo continúan enviando señales de respaldo político hacia el funcionario, reafirmándolo en cada aparición pública y en las actividades oficiales de relevancia.

Pablo Quirno se suma con agenda internacional

El encuentro en la Quinta de Olivos tendrá una segunda etapa vinculada a temas internacionales. Está previsto que el canciller Pablo Quirno participe de ese tramo de la reunión junto al Presidente y al jefe de Gabinete.

La incorporación del canciller apunta a abordar cuestiones de política exterior dentro del marco general de la agenda oficial que impulsa el Gobierno nacional.

De esta manera, la reunión combinará aspectos vinculados a la gestión interna, la estrategia legislativa y el análisis de asuntos internacionales.

La actividad oficial en medio de la polémica

Mientras continúa el debate político alrededor de la situación judicial de Adorni, el Gobierno nacional mantiene activa su agenda institucional y refuerza públicamente la permanencia del funcionario dentro del gabinete.

El pasado jueves, el jefe de Gabinete encabezó un acto en la provincia de Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo, con el objetivo de inaugurar el parque solar "El Quemado".

La participación de Adorni en esa actividad fue interpretada como una nueva señal de respaldo político por parte del Poder Ejecutivo, que sostiene al funcionario pese a los cuestionamientos internos y a la creciente exposición mediática del caso.

Con cada movimiento oficial y cada aparición pública, la administración nacional busca consolidar la continuidad de Manuel Adorni dentro del esquema de gobierno, en un escenario atravesado simultáneamente por la reactivación de la agenda legislativa y el avance de la polémica judicial.