A 50 años del golpe militar, Catamarca abre el debate sobre genocidios indígenas

En el marco del ciclo de actividades "La Última: Procesos de memoria, verdad y justicia a 50 años del golpe militar", Catamarca será escenario de un nuevo espacio de debate y reflexión vinculado a los derechos humanos, la reconstrucción histórica y los procesos de justicia. Este jueves 21 de mayo se desarrollará el conversatorio titulado "Juicios por la Verdad. Los genocidios / masacres a pueblos indígenas como crímenes de lesa humanidad", una propuesta que busca profundizar la discusión sobre hechos históricamente silenciados y las herramientas judiciales y simbólicas destinadas a visibilizarlos.

La actividad se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Salón Calchaquí, ubicado en Sarmiento 450 de la ciudad de Catamarca, y forma parte de un ciclo impulsado al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La iniciativa es coordinada por la antropóloga y docente Laura Roda en el marco de la cátedra "Antropología en la sociedad contemporánea", y propone abrir espacios de encuentro entre distintos sectores sociales, académicos y culturales para abordar los procesos de memoria, verdad y justicia desde una perspectiva amplia y colectiva.

Pensar los Juicios por la Verdad

El eje central del conversatorio estará enfocado en los Juicios por la Verdad como herramientas de reconstrucción histórica y reparación simbólica frente a genocidios y masacres indígenas que, durante décadas, permanecieron invisibilizados por la historia oficial.

La propuesta plantea reflexionar sobre:

La reconstrucción histórica de las masacres indígenas

Los procesos de visibilización y reparación simbólica

Los crímenes de lesa humanidad vinculados a pueblos originarios

El rol de la memoria colectiva

La articulación entre justicia, academia y sociedad

Desde la organización señalaron que el encuentro apunta a activar memorias en torno a los procesos de verdad y justicia, generando ámbitos de intercambio entre el conocimiento académico, la experiencia de familiares, organizaciones de derechos humanos, artistas, funcionarios públicos y ciudadanía en general.

La actividad se inscribe dentro de una serie de encuentros que vienen desarrollándose en Catamarca con una importante convocatoria y participación de distintos sectores sociales.

La continuidad del ciclo "La Última"

El conversatorio del 21 de mayo constituye la tercera actividad del ciclo "La Última: Procesos de memoria, verdad y justicia a 50 años del golpe militar". La programación comenzó con distintas propuestas destinadas a revisar acontecimientos históricos, promover el debate público y fortalecer los procesos de memoria colectiva.

El pasado jueves 14 de mayo se realizó el conversatorio titulado "Aida Villegas ¡presente! Relato de búsqueda, identificación y restitución de Aida Villegas, desaparecida catamarqueña", una actividad que reunió a más de ochenta personas.

Durante aquella jornada también estuvieron presentes las Bordadoras por la Memoria, quienes compartieron su arte político en homenaje a los detenidos y desaparecidos de Catamarca. La organización destacó que se trató de un encuentro atravesado por la emotividad y la fuerza colectiva, consolidando el interés social por este tipo de espacios vinculados a memoria y derechos humanos.

Especialistas invitados y participación artística

El próximo conversatorio contará con la participación de reconocidos referentes vinculados a los procesos judiciales y académicos relacionados con crímenes contra pueblos indígenas. Entre los invitados estará el Dr. Diego Vigay, fiscal ad hoc especializado en derechos humanos e impulsor de la causa por la Masacre de Napalpí, uno de los casos emblemáticos vinculados a los Juicios por la Verdad en Argentina.

También participará el Doctor en Antropología Héctor Hugo Trinchero, quien se desempeñó como testigo experto en los Juicios por la Verdad de la Masacre de Napalpí.

Además de su intervención en esos procesos judiciales, Trinchero fue Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La jornada incluirá asimismo una propuesta artística a cargo de Wankara, grupo de mujeres de canto con caja, incorporando así una dimensión cultural y expresiva al encuentro.

Memoria, academia y ciudadanía

Uno de los aspectos centrales del ciclo "La Última" es la construcción de espacios donde converjan diferentes perspectivas y experiencias vinculadas a los procesos de memoria y justicia.

En ese sentido, el conversatorio sobre genocidios y masacres indígenas aparece como una continuidad de un trabajo orientado a revisar críticamente los relatos históricos y promover nuevas formas de reflexión colectiva sobre el pasado y sus consecuencias en el presente.

A cincuenta años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, el ciclo impulsa así una agenda centrada en la memoria, la verdad y la justicia, incorporando además debates vinculados a las violencias históricas sufridas por pueblos indígenas y a la necesidad de construir procesos de reconocimiento y reparación simbólica.

La convocatoria del próximo jueves volverá a reunir en Catamarca a especialistas, referentes sociales, artistas y ciudadanos en torno a una temática que busca recuperar voces históricamente silenciadas y fortalecer el debate público sobre derechos humanos, memoria histórica y justicia.