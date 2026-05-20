Jalil se reunió con Dilma Rousseff en China y afianza vínculos con Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, continúa desarrollando una intensa agenda institucional en China, donde mantuvo una reunión de trabajo con Dilma Rousseff, actual titular del Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS. El encuentro se desarrolló en el marco de una serie de actividades orientadas al fortalecimiento de vínculos internacionales y al análisis de oportunidades vinculadas al desarrollo productivo y económico de la provincia.

La reunión entre Jalil y Rousseff se centró en temas relacionados con el crecimiento productivo, la integración regional y las posibilidades que posee Catamarca frente al contexto económico internacional actual. Ambas autoridades compartieron una jornada de intercambio institucional en la que abordaron distintos aspectos vinculados a los desafíos globales y a la inserción de los territorios en nuevas dinámicas de desarrollo.

La actividad forma parte de la agenda oficial que el mandatario provincial lleva adelante en territorio chino, en una visita orientada a consolidar relaciones y conocer experiencias vinculadas al comercio, la infraestructura y los procesos de integración económica.

Desarrollo e integración

Durante la jornada de trabajo, Raúl Jalil y Dilma Rousseff intercambiaron miradas sobre el escenario económico global y las posibilidades de crecimiento para regiones y provincias que buscan ampliar sus vínculos internacionales.

El encuentro estuvo enfocado especialmente en:

Crecimiento productivo

Integración regional

Oportunidades para Catamarca en el contexto global

La reunión con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS se desarrolló en el marco de una agenda institucional que el gobernador catamarqueño viene sosteniendo en China con distintos actores vinculados a la actividad económica y productiva.

La presencia de Jalil en ese país busca además fortalecer vínculos internacionales y avanzar en espacios de intercambio que permitan proyectar nuevas oportunidades para la provincia.

La recorrida por el puerto de Shanghái

Como parte de las actividades oficiales desarrolladas en China, el gobernador también recorrió el puerto de Shanghái, considerado el puerto de carga y contenedores más grande y activo del mundo. La infraestructura portuaria representa uno de los principales centros logísticos y comerciales a nivel internacional y se caracteriza por su capacidad de conexión con cientos de destinos globales.

Según se informó, el puerto conecta con:

Más de 700 puertos internacionales

Además, se posiciona como uno de los motores más importantes del comercio global debido al volumen de operaciones y a su rol estratégico dentro de las cadenas internacionales de transporte y distribución. La visita al puerto formó parte de las actividades orientadas a conocer modelos de infraestructura y desarrollo vinculados al comercio internacional y a los sistemas logísticos de gran escala.

Catamarca frente a los desafíos globales

En el marco de su agenda en China, Raúl Jalil hizo referencia a la importancia de estos encuentros y recorridas para el futuro de la provincia y para el fortalecimiento de vínculos internacionales. "Estos encuentros nos permiten seguir aprendiendo, generando vínculos y pensando cómo insertamos a Catamarca en los desafíos y oportunidades del futuro", expresó el mandatario provincial.

La declaración sintetiza el eje central de la visita oficial, enfocada en observar experiencias internacionales, generar espacios de intercambio y analizar oportunidades de integración para Catamarca dentro del escenario económico global.

La agenda desarrollada por el gobernador se vincula así con una mirada orientada a fortalecer relaciones institucionales y explorar mecanismos de articulación con actores internacionales en ámbitos vinculados a la producción, la infraestructura y el comercio.

Un gesto institucional con identidad catamarqueña

Durante el encuentro con Dilma Rousseff, Raúl Jalil realizó además un gesto institucional y cultural vinculado a la identidad artesanal de Catamarca.

El gobernador obsequió a la titular del Nuevo Banco de Desarrollo un tradicional poncho de vicuña catamarqueño, símbolo representativo del trabajo artesanal y de las tradiciones culturales de la provincia.

El presente entregado durante la reunión puso en valor una de las expresiones más emblemáticas de la producción artesanal catamarqueña y funcionó como un elemento de representación cultural en el marco del intercambio institucional.

El poncho de vicuña constituye además una pieza asociada históricamente a la identidad provincial y al trabajo de artesanos locales, integrando tradición, cultura y producción regional.

La reunión entre Raúl Jalil y Dilma Rousseff, sumada a las actividades desarrolladas en Shanghái, forman parte de una agenda internacional orientada a fortalecer vínculos, ampliar espacios de intercambio y proyectar oportunidades para Catamarca en un contexto global marcado por los desafíos productivos y comerciales.