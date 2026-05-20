El Senado avanzó en el análisis del pliego de Nicolás Rosales Matienzo

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del Senado de Catamarca avanzó este miércoles en el tratamiento del pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para la designación "En Comisión" del Dr. Nicolás Rosales Matienzo en el cargo de Fiscal de Estado de la provincia.

La reunión legislativa se desarrolló en el ámbito de la Cámara Alta y formó parte del procedimiento institucional previsto para este tipo de designaciones. El encuentro estuvo presidido por la senadora Elena Lagoria y contó con la participación ampliada del resto de las y los senadores que integran el cuerpo legislativo.

Durante la jornada, el postulante expuso distintos aspectos vinculados a su trayectoria profesional y respondió consultas formuladas por las y los legisladores presentes, en el marco del proceso de análisis parlamentario del pliego enviado por el Poder Ejecutivo.

La instancia desarrollada por la comisión constituye uno de los pasos contemplados por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores para el tratamiento de designaciones vinculadas a cargos institucionales.

Ampliada con participación de senadores

La evaluación del pliego de Nicolás Rosales Matienzo se realizó en una reunión ampliada encabezada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, senadora Elena Lagoria. La convocatoria incluyó la participación del resto de las y los integrantes de la Cámara Alta, quienes formaron parte del encuentro institucional destinado al análisis del candidato propuesto para ocupar el cargo de Fiscal de Estado.

La presencia de las y los legisladores permitió avanzar en el procedimiento de evaluación previsto para este tipo de designaciones, mediante un esquema de exposición y consultas dirigidas al postulante.

Participaron de la reunión Guillermo Ferreyra, Rodolfo Santillán, Romina Williams, Ramón Figueroa Castellanos, Débora Romero, Soledad Blas, Belén Menecier, Gonzalo Ormachea, Félix Jerez, Pamela López y Marisol Soriano. La actividad se desarrolló como parte del procedimiento legislativo impulsado tras la remisión del pliego por parte del Poder Ejecutivo Provincial.

La exposición de Nicolás Rosales Matienzo

Durante el encuentro parlamentario, el Dr. Nicolás Rosales Matienzo realizó una exposición vinculada a distintos aspectos de su trayectoria profesional.

La instancia permitió que el postulante respondiera preguntas y consultas formuladas por las y los senadores presentes, en el marco del análisis institucional del pliego. El intercambio desarrollado durante la reunión forma parte de las herramientas previstas para que el Poder Legislativo evalúe antecedentes y aspectos vinculados al perfil del candidato propuesto para ocupar funciones dentro de la estructura institucional provincial.

La designación analizada corresponde al cargo de Fiscal de Estado de la provincia, una función cuya cobertura requiere la intervención legislativa mediante el tratamiento parlamentario del pliego remitido por el Ejecutivo.

El procedimiento

Desde el Senado se indicó que la entrevista realizada a Nicolás Rosales Matienzo forma parte del proceso de evaluación y análisis legislativo previsto para este tipo de designaciones.

La instancia se desarrolla en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores. El mecanismo contempla el análisis parlamentario del pliego y la participación de las y los legisladores en la evaluación institucional del postulante.

La reunión llevada adelante este miércoles constituyó así una etapa dentro del procedimiento formal previsto para el tratamiento de la designación "En Comisión" impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial.