Diputados debate la Ley Hojarasca y de Zona fría, tras cruces por el caso Manuel Adorni

La Cámara de Diputados inició el debate de la denominada Ley Hojarasca, uno de los proyectos impulsados por el oficialismo dentro de su agenda parlamentaria, en una sesión marcada por fuertes cruces entre el bloque libertario y la oposición. El escenario político estuvo atravesado además por las discusiones en torno al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya interpelación fue impulsada por sectores opositores pero finalmente bloqueada por el oficialismo y sus aliados.

La sesión comenzó luego de que el oficialismo consiguiera reunir el quórum necesario para habilitar el tratamiento de distintos proyectos incluidos en el temario legislativo. Entre ellos aparecen la redefinición del régimen de Zona Fría para el consumo de gas, la propia Ley Hojarasca, la aprobación de tratados y convenios internacionales y la entrega de medallas de honor a veteranos de Malvinas.

La jornada parlamentaria expuso nuevamente la tensión política existente entre el Gobierno nacional y los bloques opositores, en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas vinculadas al sistema de subsidios energéticos y con iniciativas orientadas a revisar normativas consideradas innecesarias por el Poder Ejecutivo.

La defensa oficialista de la Ley Hojarasca

La denominada Ley Hojarasca es una iniciativa impulsada por el oficialismo que contempla la eliminación de normas consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen libertades". Según se explicó durante el debate, el proyecto apunta a revisar legislación aprobada tanto durante gobiernos militares como en distintas gestiones constitucionales del siglo XX.

Uno de los principales defensores de la iniciativa fue el diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien realizó una fuerte defensa del proyecto durante su intervención en el recinto. "En un país civilizado la regla son los derechos, la libertad, las autonomías individuales", sostuvo el legislador oficialista al fundamentar la propuesta.

Benegas Lynch también señaló que la Ley Hojarasca pone en evidencia "el penoso paradigma de lo que es ser un legislador y qué es lo que tiene que tratar", en referencia al volumen de normas que el oficialismo considera innecesarias o restrictivas.

La propuesta forma parte de una agenda legislativa orientada a revisar regulaciones vigentes y reducir estructuras normativas que, según el Gobierno, generan distorsiones o limitaciones sobre distintos ámbitos de la vida económica y social.

Los cruces por la interpelación de Manuel Adorni

El desarrollo de la sesión estuvo acompañado por fuertes discusiones parlamentarias vinculadas al intento de la oposición de impulsar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los bloques opositores habían presentado un pedido en ese sentido, pero el oficialismo y sus aliados bloquearon la iniciativa. El reclamo fue impulsado principalmente por el bloque de Unión por la Patria, cuyo jefe en la Cámara Baja, Germán Martínez, presentó una moción de orden para intentar levantar la sesión.

Previamente, Martínez había solicitado un cuarto intermedio con el objetivo de reunir quórum para avanzar en el debate sobre la interpelación de Adorni. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien lo calificó de "improcedente".

La negativa del oficialismo y sus aliados permitió sostener la continuidad de la sesión y avanzar con el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario parlamentario previsto para la jornada.

El debate por Zona Fría y los subsidios energéticos

Uno de los temas centrales de la sesión estuvo vinculado a los cambios impulsados por el Gobierno en el régimen de Zona Fría para el consumo de gas. El oficialismo llegó al recinto con los votos justos para aprobar un esquema reducido de subsidios destinado a usuarios residenciales.

En las horas previas al debate, el Gobierno alcanzó un acuerdo con seis provincias aliadas para garantizar apoyo parlamentario a la iniciativa. A cambio, esas jurisdicciones recibirían subsidios vinculados a "zona cálida" para el consumo de energía eléctrica.

La propuesta oficialista cuenta con dictamen de mayoría y, según se explicó, busca:

Ordenar el financiamiento del sistema energético

Fortalecer la segmentación de subsidios

Corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen en 2021

El proyecto establece que los subsidios quedarán destinados exclusivamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).