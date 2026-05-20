Diputados: el oficialismo le dio media sanción a la Ley Hojarasca

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa promovida por el oficialismo a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone depurar el digesto jurídico mediante la derogación de más de 70 normas consideradas "obsoletas", "inútiles" o superadas por legislaciones posteriores.

El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, logrando así la media sanción en la Cámara Baja y quedando ahora en condiciones de ser tratado por el Senado, donde el Gobierno nacional espera alcanzar la sanción definitiva.

La sesión parlamentaria estuvo atravesada por fuertes discusiones políticas entre el oficialismo y la oposición, además de otros debates relevantes incluidos en el temario legislativo, como la redefinición del régimen de subsidios al consumo de gas en zonas frías, la aprobación de tratados y convenios internacionales y la entrega de medallas de honor a veteranos de Malvinas.

En paralelo, los bloques opositores impulsaron un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iniciativa que finalmente no prosperó.

El oficialismo defendió la desregulación

Uno de los principales expositores del oficialismo durante el debate fue el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien realizó una encendida defensa de la denominada Ley Hojarasca. Durante su intervención, el legislador contrapuso la iniciativa con lo que definió como una tendencia de la política tradicional a acumular regulaciones y controles sobre la ciudadanía.

"Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible", sostuvo.

En esa línea, agregó que "en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones". Benegas Lynch afirmó además que "los gobiernos no nos otorgan derechos sino que nos reconocen derechos", y cuestionó la idea de medir "la calidad legislativa por la cantidad legislativa".

El diputado oficialista también sostuvo que las regulaciones deben existir únicamente para proteger:

La vida

La propiedad

El derecho

Además, consideró que muchas normas funcionan como "barreras artificiales" utilizadas para sostener estructuras políticas y burocráticas.

Qué propone la Ley Hojarasca

El proyecto impulsado por el oficialismo apunta a eliminar normas consideradas desactualizadas o incompatibles con el actual funcionamiento del Estado y de la sociedad. El diputado oficialista Nicolás Mayoraz explicó que esta iniciativa constituye la primera de una serie de propuestas similares y detalló algunos de los criterios utilizados para avanzar con las derogaciones.

Según indicó, la ley busca:

Suprimir normas superadas por legislaciones posteriores

Eliminar leyes obsoletas por el avance tecnológico

Derogar normas que afectan libertades individuales

Quitar trámites burocráticos considerados innecesarios

Eliminar organismos financiados con fondos nacionales sin vigencia actual

Mayoraz mencionó específicamente casos como:

La ley de Azotes

La ley de microfilmación

La denominada ley de mochileros

También se refirió a la derogación de la ley sobre laboratorios públicos, al considerar que "no sirvió de nada" porque, según expresó, no generó nuevos laboratorios ni asignó fondos específicos.

Para el legislador santafesino, muchas de estas normativas fueron "leyes declamatorias, hechas para quedar bien con algún sector de la sociedad". Asimismo, señaló que el "punto central" de la Ley Hojarasca es "el paradigma de la libertad", en línea con lo que definió como "la batalla cultural" planteada por el presidente de la Nación.

La oposición rechazó el proyecto

Desde distintos bloques opositores surgieron fuertes cuestionamientos a la iniciativa oficialista. El diputado nacional de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, expresó su rechazo al proyecto y sostuvo que "detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado". Por su parte, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también criticó duramente la iniciativa y advirtió sobre el contenido de la ley. "Hay que ser muy termo para votar una ley como ésta", expresó durante el debate parlamentario.

La legisladora cuestionó además que gran parte de los diputados no tendría conocimiento detallado sobre el contenido del proyecto y rechazó la idea de que se trate de una norma "inocua".

Continúa el debate por subsidios y zonas frías

Tras la aprobación de la Ley Hojarasca, la Cámara de Diputados continuó debatiendo el proyecto impulsado por el oficialismo para redefinir el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por "zona fría".

La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional y busca modificar el esquema actual de subsidios energéticos. La sesión también incluyó el tratamiento de:

Tratados y convenios internacionales

La entrega de medallas de honor a veteranos de Malvinas

En paralelo, los bloques opositores intentaron avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque la propuesta no reunió respaldo suficiente para prosperar dentro del recinto.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto de Ley Hojarasca avanzará ahora hacia el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de las iniciativas centrales de su agenda de desregulación y transformación del Estado.