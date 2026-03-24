A 50 años del golpe, el país se moviliza: habrá marchas por Memoria, Verdad y Justicia

Este martes, Argentina conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 con una serie de movilizaciones y actividades en todo el país, en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La fecha adquiere en esta oportunidad una significación especial, al cumplirse 50 años de la última dictadura militar, un hito que atraviesa la agenda de los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales.

La convocatoria central tendrá lugar en la Plaza de Mayo, escenario histórico de las luchas por los derechos humanos, donde se espera una masiva concurrencia desde distintos puntos del país. Allí, a partir de las 16.30, se desarrollará el acto principal con la presencia de referentes emblemáticos como "Taty" Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Convocatorias, columnas y discursos

Las distintas organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas y sindicales, convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la plaza. Se anticipa que los discursos que se pronunciarán en el escenario central tendrán un tono crítico hacia la gestión de Javier Milei, particularmente en relación con su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Entre las movilizaciones destacadas, la agrupación La Cámpora realizará su tradicional caminata desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, que comenzará a las 9 de la mañana.

En paralelo, la CGT llamó a concentrarse a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar, bajo una consigna contundente: "Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos".

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica respecto de la conducción de la central obrera, difundió su propia convocatoria para marchar junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

El diputado Hugo Yasky sintetizó el alcance de la convocatoria al señalar que participarán:

"las tres centrales sindicales" ,

, junto a movimientos sociales

y diversas expresiones que acompañan a los organismos de derechos humanos.

Actividades previas y la campaña "Florecerán pañuelos"

En los días previos a la movilización, se desarrollaron decenas de actividades en todo el país para sostener el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Entre ellas, se destacó la campaña impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, titulada "Florecerán pañuelos".

La iniciativa consistió en intervenir los tradicionales pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos y flores mediante técnicas como bordado, dibujo o collage con el objetivo de que "florezcan historias en todos los rincones del país".

Asimismo, durante el fin de semana se llevó a cabo el Festival Feria y Memoria en la ex ESMA, con actividades culturales, bandas en vivo y disertaciones de referentes como Almeida y Pérez Esquivel.

Un país movilizado: actos en las provincias

Las conmemoraciones no se limitan a la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo y ancho del país, las actividades reflejan la dimensión federal de la fecha.

Catamarca:

Concentración desde las 18 horas en la Plaza 25 de Agosto .

. Adhesión del PJ local .

. El Partido Obrero convocó en columna independiente con consignas contra el negacionismo, el ajuste económico y en defensa de reclamos como: los glaciares, el salario docente y estatal.

convocó en columna independiente con consignas contra el negacionismo, el ajuste económico y en defensa de reclamos como:

Tucumán:

Vigilia en Tafí Viejo con homenaje a obreros desaparecidos.

Actividades desde las 9 en el Espacio para la Memoria .

. Acto central a las 18, con marcha desde la ex-jefatura hacia Plaza Independencia y una oración interreligiosa.

Santa Fe:

Homenaje en el Panteón de la Memoria a las 9 .

. Actos en San José del Rincón y en la ex comisaría cuarta.

Marcha a las 17 desde plaza del Soldado a plaza 25 de mayo.

Mendoza:

Movilización unificada desde las 18 , desde el kilómetro 0 hasta la Casa de Gobierno.

, desde el kilómetro 0 hasta la Casa de Gobierno. Testimonio de Claudia Domínguez , nieta recuperada: "Entender que mi verdad estuvo dada por la lucha y la organización de toda esta gente" .

, nieta recuperada:

Salta:

Movilización a las 10 en Plaza 9 de Julio .

. Actividades culturales desde las 9:30, incluyendo intervención de pañuelos.

Jujuy:

Vigilia previa y marcha desde las 15 hacia Plaza Belgrano.

Buenos Aires:

Múltiples concentraciones desde las 9, con eje en la marcha hacia Plaza de Mayo desde las 14.

Córdoba:

Marcha desde las 16 , partiendo de Colón y Cañada hasta Ciudad Universitaria.

, partiendo de Colón y Cañada hasta Ciudad Universitaria. Según Emiliano Salguero, el recorrido avanzará por calle Colón hasta General Paz.

Memoria activa en un aniversario histórico

A medio siglo del golpe de 1976, la jornada se presenta como una de las más significativas de los últimos años. La masividad de las convocatorias, la diversidad de actores involucrados y la multiplicidad de actividades en todo el país reflejan la vigencia de la memoria colectiva y la persistencia de los reclamos históricos.

En un contexto atravesado por tensiones políticas y debates sobre el pasado reciente, las calles vuelven a convertirse en el escenario donde se expresa una consigna que atraviesa generaciones:

Memoria, Verdad y Justicia.