"A mí también me decían loco": el diálogo ficticio de Milei con Sarmiento

El presidente Javier Milei publicó este 11 de septiembre un video creado con inteligencia artificial para saludar a los docentes por el Día del Maestro. La producción representa una conversación ficticia entre el mandatario y Domingo Faustino Sarmiento, en la que ambos personajes abordan las críticas al estilo de Milei y cierran con un mensaje dedicado a quienes trabajan en las aulas.

La pieza fue difundida a través de la cuenta de X del Presidente y presenta un intercambio entre Milei y una representación del exmandatario, quien falleció el 11 de septiembre de 1888. En la Argentina, esa fecha quedó establecida como Día del Maestro en homenaje a Sarmiento, identificado como una de las principales figuras de la educación pública nacional.

El contenido utiliza la figura histórica de Sarmiento para establecer un vínculo con los cuestionamientos que recibe actualmente Milei por sus formas y su manera de expresarse públicamente.

FELIZ DÍA DEL MAESTRO.

MAGA! pic.twitter.com/0GB1OOlstK — Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026

"Me acusaron de vehemente, de agresivo"

La recreación comienza con Sarmiento haciendo referencia a las críticas dirigidas al Presidente. "Así que critican sus formas, don Javier", dice el personaje que representa al educador sanjuanino. Milei responde que los cuestionamientos apuntan a su "tono", sus "formas" y su "vehemencia". A partir de allí, el diálogo introduce a Sarmiento como una figura que también habría enfrentado reproches similares durante su vida pública.

"Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco", afirma el Sarmiento recreado mediante inteligencia artificial.

La conversación avanza entonces hacia una defensa de la confrontación política. En el guion, la versión ficcional de Sarmiento sostiene que "cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza", y vincula esa postura con la necesidad de enfrentar a quienes, según expresa la producción, promueven el atraso del país.

De esta manera, el video construye un paralelismo entre las críticas que recibe Milei por su estilo y los cuestionamientos que, dentro de la representación presentada, habría recibido Sarmiento durante su trayectoria pública.

Milei y su experiencia como profesor de Economía

Otro de los ejes del diálogo es la relación entre educación y docencia. En ese tramo, Milei vincula el homenaje a Sarmiento con su propia experiencia como profesor de Economía. "Usted me inspiró a enseñar", señala el personaje del Presidente en la producción, antes de afirmar que dio clases durante años para explicar los efectos de la inflación y los impuestos.

El intercambio vuelve así sobre una de las dimensiones centrales del mensaje: la enseñanza como herramienta para comprender determinados fenómenos y, al mismo tiempo, como parte de una concepción vinculada con la libertad.

La producción audiovisual concluye con un mensaje dirigido específicamente a los docentes. El Sarmiento recreado agradece a "todos los docentes en su empresa civilizatoria", mientras que Milei define al "mejor maestro" como aquel que enseña a pensar y a crecer "en libertad".

"Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina", concluye el mandatario en el video, que acompaña el intercambio entre ambos personajes con música clásica.

El homenaje oficial

El mensaje audiovisual se complementó con el acto oficial encabezado por Milei este viernes por el Día del Maestro, realizado en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento. Durante la ceremonia, el Presidente entregó diplomas y kits de lectura a alumnos de primer ciclo que fueron destacados por sus notas y buena conducta.

El acto contó con la presencia de estudiantes, docentes y autoridades del Ministerio de Capital Humano, ante quienes Milei reivindicó la figura del maestro como pilar de la construcción nacional.

"La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas", sostuvo el mandatario durante su intervención. El escenario elegido para la ceremonia también permitió rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fundador de la institución que albergó el evento. En su discurso, Milei trazó una relación directa entre la formación en las aulas y la construcción de ciudadanía.

"Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar"

Durante su alocución, el Presidente planteó que la formación ciudadana comienza antes de la participación electoral y se desarrolla en los distintos espacios cotidianos vinculados con la educación. "Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa", afirmó.

Milei también utilizó una comparación entre el funcionamiento de una sociedad y el de un salón de clases para explicar su visión sobre la responsabilidad individual y colectiva. "Un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien", sostuvo.

La frase ubicó nuevamente a la escuela y el aula como espacios desde los cuales se construyen comportamientos y responsabilidades que, de acuerdo con el mensaje del mandatario, trascienden el ámbito estrictamente educativo.

La lectura como herramienta transformadora

Otro de los ejes centrales del acto fue el valor de la lectura. Milei se dirigió a los niños presentes y destacó el papel de los libros como una herramienta con impacto en su formación.

"Leer es una de las herramientas más poderosas que van a tener en toda su vida", les dijo. Para explicar esa idea, el Presidente recurrió a una metáfora: "Si pensar es como pescar, leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan".

En el marco de la ceremonia, la Biblioteca Nacional de Maestros entregó además membresías honorarias a cada uno de los alumnos reconocidos, como parte de las actividades desarrolladas durante el homenaje.

El mensaje hacia la Argentina del futuro

En el cierre de su discurso, Milei trasladó a los niños la responsabilidad de participar en la construcción del país del futuro. El mandatario vinculó esa tarea con valores como el esfuerzo, la honestidad y la responsabilidad.

"La Argentina que viene la van a construir personas como ustedes, esforzadas, honestas y responsables", afirmó.

Así, el mensaje del Día del Maestro quedó articulado en dos escenarios: por un lado, una producción de inteligencia artificial difundida en la cuenta de X del Presidente, con un diálogo ficticio entre Milei y Sarmiento que relacionó las críticas al estilo presidencial con la figura histórica del educador; por otro, un acto oficial en la Biblioteca Nacional de Maestros, donde el mandatario reivindicó el papel de los docentes, la importancia de las aulas, la lectura y la formación ciudadana.

Ambas intervenciones tuvieron como eje la educación, la figura de Sarmiento y la idea de que la enseñanza constituye un componente central en la construcción de la Argentina que el Presidente proyectó en su mensaje por el Día del Maestro.