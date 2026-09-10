Abel Martínez asumió al frente de la Zona Franca de Tinogasta

En un paso considerado clave para el desarrollo productivo de Catamarca, el ministro de Transporte de la Provincia, Lucas Poliche, puso oficialmente en funciones a Abel Martínez como nuevo director provincial de la Zona Franca de Tinogasta. El funcionario estará bajo la órbita de la cartera de Transporte y tendrá entre sus principales responsabilidades la continuidad de un proyecto concebido con alcance productivo, industrial, comercial y regional.

Martínez llega a esta nueva función luego de desempeñarse como secretario de Industria y Desarrollo del Municipio de Tinogasta, donde encabezó diferentes iniciativas vinculadas con el desarrollo productivo e industrial. A esa experiencia en la gestión pública se suma una amplia trayectoria como docente del IES Tinogasta, antecedentes que forman parte del perfil con el que asumirá la conducción del proyecto.

La designación se produce en una instancia en la que la Zona Franca avanza hacia una nueva etapa institucional, con la necesidad de establecer los lineamientos generales de la gestión y continuar con el proceso legislativo correspondiente para consolidar el convenio que permite su creación.

Lineamientos y continuidad legislativa

Durante la reunión en la que se abordaron los primeros lineamientos de la nueva gestión también participaron Roxana Solohaga, secretaria de Coordinación e Integración Regional y Logística; la senadora departamental Pamela López y el diputado nacional Sebastián Nóblega.

El encuentro permitió avanzar sobre los aspectos generales que tendrá la gestión de Martínez, pero también sobre la continuidad del proyecto en la Legislatura Provincial. En ese ámbito deberá ratificarse mediante una ley el convenio de adhesión al régimen establecido por la Ley Nacional N° 24.331.

El convenio había sido firmado previamente entre el Gobierno nacional y la Provincia, y constituye el instrumento que habilita la creación de la Zona Franca de Tinogasta. El régimen contempla importantes beneficios de carácter tributario y aduanero, concebidos para potenciar las actividades comerciales e industriales que se desarrollen dentro de este espacio.

La ratificación legislativa aparece así vinculada directamente con la continuidad institucional del proyecto, mientras que la incorporación de un nuevo director provincial marca una instancia de organización y conducción para avanzar en los objetivos productivos planteados.

Una política de Estado para toda la provincia

En este marco, el diputado nacional Sebastián Nóblega buscó poner el foco en el carácter provincial y regional de la iniciativa. "No hay disputa por la Zona Franca", enfatizó, al tiempo que remarcó que el proyecto debe consolidarse como una política de Estado provincial.

Nóblega también destacó las expectativas que genera la puesta en marcha de este espacio y sostuvo que sus beneficios no quedarían circunscriptos exclusivamente a Tinogasta. Según explicó, el impacto alcanzaría a toda la Región, incluyendo a Fiambalá, y también a la Ciudad Capital.

En particular, señaló que las empresas que se encuentran radicadas en El Pantanillo podrán articular los beneficios y la logística vinculados con la Zona Franca. De esta manera, la iniciativa es presentada como una herramienta capaz de conectar distintos puntos de la actividad productiva provincial y generar una articulación entre los espacios industriales, comerciales y logísticos.

La mirada planteada durante la reunión también pone en primer plano el carácter integrador del proyecto. La Zona Franca no aparece únicamente asociada a una infraestructura localizada en Tinogasta, sino como parte de una estrategia de mayor alcance para vincular producción, comercio exterior y logística dentro de Catamarca.