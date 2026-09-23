Acercamiento entre EE.UU. y Reino Unidos: Milei descartó que afecte el tema Malvinas

El presidente Javier Milei descartó que el acercamiento entre Estados Unidos y Gran Bretaña pueda afectar la estrategia argentina en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En declaraciones a TN, el mandatario sostuvo que la posición argentina no depende de los vínculos que mantengan Washington y Londres y ratificó que las islas forman parte del territorio argentino.

"No me importa porque son argentinas por historia, derecho y geografía", afirmó Milei al referirse al vínculo entre ambos países y a la posibilidad de que esa relación tenga consecuencias sobre la postura argentina respecto de Malvinas.

Después de su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Presidente también volvió a cuestionar el funcionamiento del organismo internacional. Aseguró estar "muy satisfecho" con el mensaje que llevó a Naciones Unidas y explicó que su planteo estuvo centrado en delimitar cuáles deberían ser las cuestiones de las que debe ocuparse la organización.

"Estamos muy satisfechos con el mensaje que llevamos a la ONU, donde básicamente planteamos aquello de lo que se debe ocupar la ONU y no hace", señaló. En ese marco, explicó que el reclamo por Malvinas fue planteado en relación con aquellas cuestiones de las que, según su perspectiva, la organización no debería ocuparse y sobre las que interviene.

La referencia al Reino Unido y la vía diplomática

Milei también vinculó la situación de las Islas Malvinas con antecedentes relacionados con el Reino Unido. "Esto pasó en otro momento con el Reino Unido, lo hizo con Hong Kong, ¿por qué no debería hacerlo con nosotros?", planteó.

En esa línea, mencionó además las dificultades internas que atraviesa el Reino Unido y señaló que Escocia, Gales e Irlanda del Norte pidieron fragmentarse. A partir de ese escenario, consideró posible que en algún momento el Reino Unido revise su posición. "Es probable que en algún momento el Reino Unido se llame a la reflexión y nos devuelva las Islas, que son nuestras", sostuvo el Presidente.

La definición se completó con una ratificación de la vía que, según Milei, debería conducir a la recuperación de las islas: la diplomacia. "En algún momento vamos a recuperarlas por vía diplomática", afirmó.

Las declaraciones se produjeron luego de la cumbre mantenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Aunque no trascendieron detalles del contenido de la conversación, Burnham confirmó que durante su primer encuentro cara a cara con Trump abordaron "cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas".

La relación con EE.UU. y el encuentro con Marco Rubio

En ese contexto internacional, Milei también destacó el encuentro que mantuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y remarcó la importancia que el Gobierno argentino asigna a la relación bilateral. "El Presidente destacó el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio", y sostuvo que ambos países trabajan "profundamente en temas de geopolítica".

Según explicó Milei, esa agenda incluye diferentes cuestiones estratégicas, entre ellas la soberanía, los recursos naturales y la nueva conformación del mundo. En ese escenario, ubicó a la Argentina en un lugar de relevancia dentro de la relación con Washington.

"La Argentina es uno de los mayores aliados de Estados Unidos", afirmó el mandatario al referirse al vínculo entre ambos países y al papel que, según su visión, tendrá la Argentina dentro de la nueva configuración internacional.

Inteligencia artificial: ni "infierno" ni "paraíso"

Durante sus declaraciones, Milei también se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y rechazó tanto las visiones excesivamente negativas como aquellas que puedan presentar la tecnología de manera idealizada. "La IA no es ni el infierno ni el paraíso", sostuvo el Presidente. En ese sentido, cuestionó las advertencias que, según consideró, buscan generar temor respecto de sus efectos.

"El miedo no conduce a nada", afirmó, y apuntó contra quienes, de acuerdo con su planteo, utilizan esas advertencias mientras realizaron grandes inversiones con el objetivo de asociarse con el Estado y establecer barreras de entrada que dificulten la competencia. Milei planteó que deben desestimarse los escenarios que calificó como distópicos y también rechazó lo que denominó la "psicopateada" proveniente tanto del Estado como de empresarios interesados en preservar beneficios extraordinarios.

Su posición quedó sintetizada en la idea de que la inteligencia artificial no debe ser presentada como un escenario exclusivamente negativo ni como una solución absoluta, sino que deben evitarse las advertencias basadas en el miedo y las barreras destinadas a proteger determinados intereses.

La defensa de la política económica

El Presidente también realizó una fuerte defensa de la política económica de su Gobierno y destacó las perspectivas que observa para la balanza comercial.

"Nuestra balanza comercial este año va a trepar a US$25 mil millones", aseguró Milei. En su explicación, sostuvo que los dólares que no están disponibles en el mercado financiero se encuentran en abundancia desde el sector real de la economía, a través de la balanza comercial.

Al mismo tiempo, señaló la existencia de un shock petrolero negativo que, según indicó, provoca un incremento de los precios. En ese marco, planteó una particular lectura sobre la disponibilidad de dólares y los desafíos que enfrenta la política económica.

"Nuestro problema es que los dólares nos salen por las orejas", expresó. A partir de esa situación, identificó dos posibles efectos que deben ser administrados: si se compran demasiados dólares, podría aumentar la tasa de inflación; mientras que, si esos dólares son esterilizados, podría incrementarse la tasa de interés.

La explicación del Presidente estuvo así vinculada con el manejo de los dólares disponibles y con el equilibrio entre las variables monetarias y financieras.

Crecimiento, inflación y pobreza, las prioridades

Finalmente, Milei definió cuáles son, según su visión, las prioridades centrales de la economía argentina. El Presidente señaló que el objetivo es que la economía continúe creciendo, que la inflación siga bajando y que la pobreza siga cayendo.

En respaldo de su diagnóstico, destacó que la economía acumula 28 meses consecutivos de crecimiento. Además, planteó una proyección para el conjunto del período presidencial.

"Llevamos 28 meses consecutivos de crecimiento. Si mantenemos las proyecciones de mercado, estaríamos entre 18% y 20% de crecimiento en los cuatro años", afirmó.

De este modo, las declaraciones del Presidente combinaron tres ejes de su exposición posterior a la Asamblea General de la ONU: la reafirmación del reclamo argentino por Malvinas, aun frente al acercamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido; la definición de una relación estratégica con Washington, que Milei calificó como propia de "uno de los mayores aliados de Estados Unidos"; y una defensa de su programa económico, acompañada por una posición favorable al desarrollo de la inteligencia artificial sin aceptar los escenarios que considera basados en el temor.

En todos los casos, el mandatario sostuvo sus definiciones a partir de una misma premisa: la defensa de los objetivos que atribuye a su Gobierno, tanto en materia de soberanía y política exterior como en relación con el crecimiento, la inflación, la pobreza y el desarrollo tecnológico.