Milei criticó a la ONU por su falta de acción en el conflicto por Malvinas

El presidente Javier Milei volvió a colocar la cuestión de las Islas Malvinas en el centro de su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde cuestionó duramente el accionar del organismo internacional frente a la disputa de soberanía.

En su tercera exposición ante los líderes mundiales, el mandatario reclamó al Reino Unido que reanude las negociaciones con la Argentina y cuestionó a la ONU por la falta de acciones concretas frente a la situación de las islas.

Milei sostuvo que para la Argentina "Malvinas es una causa nacional" y presentó la disputa como una muestra de la distancia que, según planteó, puede existir entre los compromisos asumidos por las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden intervenir. En ese marco, ratificó que su Gobierno eligió ejercer una "defensa pacífica, práctica y efectiva" de la soberanía argentina sobre las islas.

El Presidente también extendió su planteo a las Islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, al considerar que la situación constituye un incumplimiento de los principios que la propia ONU se propuso defender.

La crítica a Naciones Unidas

Uno de los principales ejes del discurso presidencial fue la crítica directa a Naciones Unidas. Milei recordó que la organización internacional se comprometió a hacer respetar el derecho internacional, defender la soberanía de las naciones y ofrecer un ámbito para que los conflictos pudieran resolverse mediante la cooperación, en lugar de recurrir inmediatamente a las armas.

En ese contexto, cuestionó que una institución que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros haya decidido, según sus palabras, "mirar para otro lado" frente a la situación de Malvinas.

El mandatario expresó: "Malvinas es para nosotros una causa nacional. Y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar". A partir de ese planteo, Milei puso en discusión el cumplimiento efectivo de los principios que la ONU sostiene como parte de su mandato.

La crítica no se limitó a la cuestión de Malvinas. Durante su intervención, el Presidente calificó a la ONU de "inútil" y afirmó que, a su criterio, "solo sirve para alimentar a una casta de parásitos, disfrazados de burócratas bien intencionados".

La resolución 3149 y las modificaciones unilaterales

En otro tramo de su exposición, Milei hizo referencia a la resolución 3149, aprobada por la Asamblea General de la ONU hace 50 años. Según recordó el Presidente, aquella resolución insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permaneciera abierta la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei señaló que, cinco décadas después, la situación de soberanía no cambió, pero sostuvo que las modificaciones unilaterales continúan. El mandatario vinculó ese planteo con el avance del proyecto Sea Lion, referido a la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina correspondiente a la cuenca Malvinas Norte.

Según expresó durante su discurso, la actividad se desarrolla mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por considerarlas ilegales e ilegítimas.

De esta manera, el Presidente utilizó la referencia histórica a la resolución 3149 para plantear que el principio de abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en el marco de una disputa de soberanía continúa siendo, según su exposición, una cuestión pendiente.

El pedido al Reino Unido

Junto con las críticas dirigidas a Naciones Unidas, Milei reiteró el reclamo argentino al Reino Unido para retomar el diálogo. El objetivo planteado por el mandatario es "reanudar las negociaciones" para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

La posición expresada ante la Asamblea General mantiene como eje la defensa de la soberanía argentina, pero con la decisión de avanzar mediante una vía que el propio Presidente definió como pacífica, práctica y efectiva. El reclamo a Gran Bretaña fue presentado en paralelo con la crítica a la ONU. Para Milei, la falta de avances en la cuestión de Malvinas no debe llevar a la Argentina a permanecer a la espera de una respuesta de los organismos internacionales.

En ese sentido, sostuvo de manera explícita: "La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto".

La frase marcó uno de los puntos centrales de su intervención, al plantear que el Gobierno argentino pretende asumir un papel activo frente a la cuestión de soberanía.

Una crítica más amplia al sistema internacional

El capítulo dedicado a Malvinas se desarrolló dentro de un discurso presidencial que también incluyó fuertes cuestionamientos a la actuación de organismos internacionales en otras situaciones.

Milei afirmó que los supuestos defensores de los Derechos Humanos "apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle". También denunció que esos organismos votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras, según su planteo, permanecían en silencio frente al terrorismo islámico y ante los genocidios de cristianos en África.

Estas críticas formaron parte de la mirada general que el Presidente expuso ante la Asamblea General respecto del funcionamiento de las instituciones internacionales. En ese marco, la cuestión Malvinas apareció como un caso específico mediante el cual Milei buscó señalar, según sus palabras, la distancia entre los principios proclamados por la comunidad internacional y las situaciones concretas que atraviesan distintos países.

Malvinas como "causa nacional"

La reiteración del concepto de "causa nacional" ocupó un lugar central en la exposición presidencial. Milei sostuvo que la cuestión de las islas no constituye para la Argentina solamente una disputa territorial, sino también una prueba de la capacidad de las instituciones internacionales para hacer efectivos los principios que declaran defender.

En su discurso, vinculó esa situación con el mandato de la ONU respecto de la soberanía territorial de sus miembros y con la resolución 3149, aprobada cinco décadas atrás. El planteo presidencial se estructuró, de esta manera, alrededor de tres ejes principales:

La defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El reclamo al Reino Unido para reanudar las negociaciones y buscar una solución pacífica a la disputa.

La crítica a la ONU por considerar que no actuó de acuerdo con los principios que el organismo sostiene respecto del derecho internacional y la soberanía.

A ello se sumó la referencia al proyecto Sea Lion y a las licencias británicas para la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina correspondiente a la cuenca Malvinas Norte.