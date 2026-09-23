Verón y la Zona Franca: "Cómo hacemos para que sus beneficios lleguen a todo el Oeste"

Durante la jornada de trabajo que el gobernador Raúl Jalil mantuvo en Fiambalá, uno de los principales puntos de la agenda fue un encuentro con vecinos de la jurisdicción, en el que se abordó la situación de la Zona Franca y las posibilidades que este proyecto puede generar para el Oeste catamarqueño.

El secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, se refirió a esa reunión y explicó que el encuentro se realizó a pedido del intendente Raúl Úsqueda.

Según detalló, el Gobernador mantuvo una reunión con una comisión de vecinos encabezada por el ex diputado provincial "Coco" Tejada y el exsenador provincial Quintar. El tema central fue la Zona Franca y, particularmente, el reclamo de los vecinos de Fiambalá para que la localidad pueda acceder a los beneficios que genere este proyecto considerado importante para el Oeste de la provincia.

La preocupación planteada por los vecinos no se limita, de acuerdo con lo expresado por Verón, al lugar físico donde finalmente se establezca la Zona Franca. El planteo apunta especialmente a que las oportunidades económicas que surjan a partir de esta herramienta puedan alcanzar también a Fiambalá y al resto del Oeste provincial.

Dos discusiones diferentes sobre un mismo proyecto

En este contexto, Verón destacó las gestiones que el gobernador Raúl Jalil viene realizando desde hace varios meses ante el Gobierno Nacional con el objetivo de hacer realidad la Zona Franca en Catamarca.

Para el funcionario, el debate plantea dos cuestiones diferentes y de importancia. La primera está relacionada con el lugar donde será radicada físicamente la Zona Franca. Sobre este punto, Verón señaló que existen antecedentes y decisiones administrativas que se remontan a varias décadas.

La segunda cuestión, que consideró "quizás la más profunda", está vinculada con los beneficios que generará la Zona Franca y con quiénes podrán acceder a ellos. En ese sentido, el funcionario sostuvo que el debate no debería agotarse en la definición territorial de la infraestructura, sino que también debe contemplar la distribución de las oportunidades que genere.

La preocupación expresada por los vecinos de Fiambalá se inscribe precisamente en esa segunda dimensión del debate: cómo garantizar que el desarrollo asociado al proyecto pueda beneficiar a distintas localidades del Oeste catamarqueño.

Comercio, actividad económica e inversiones

Verón afirmó que los vecinos de Fiambalá plantearon esa preocupación, pero también destacó que existe una comprensión respecto de que, independientemente del lugar físico donde finalmente se radique la Zona Franca, el Oeste provincial debe estar en condiciones de aprovechar las oportunidades que genere.

En esa perspectiva, enumeró distintos ámbitos en los que podría traducirse el impacto del proyecto:

Fortalecer el comercio.

Generar actividad económica.

Promover inversiones.

Crear nuevas oportunidades para todos.

La discusión, de esta manera, se plantea en términos de alcance territorial. La posibilidad de que una herramienta vinculada con la Zona Franca genere beneficios económicos no debería quedar circunscripta, según el planteo expresado, al espacio donde se establezca físicamente. La cuestión adquiere particular relevancia para Fiambalá porque los vecinos reclaman que la localidad también pueda formar parte de las oportunidades que surjan a partir de la puesta en marcha del proyecto.

Una gestión ante el Gobierno Nacional

El planteo realizado durante la reunión con los vecinos tuvo una respuesta institucional inmediata. El gobernador Raúl Jalil escuchó el reclamo y gestionó una reunión para este jueves con el secretario de Comercio de la Nación.

El objetivo de ese encuentro será solicitar que los beneficios que eventualmente se otorguen a Tinogasta puedan también alcanzar a Fiambalá. La gestión coloca nuevamente en el centro del debate la cuestión planteada por los vecinos: no solamente dónde se radicará la Zona Franca, sino también cuál será el alcance territorial de los beneficios que pueda generar.

La solicitud apunta, específicamente, a que las oportunidades vinculadas con el proyecto puedan extenderse desde Tinogasta hacia Fiambalá, de modo que ambas localidades puedan formar parte de las posibilidades que se abran en materia de comercio, actividad económica, inversiones y nuevas oportunidades.

Verón: diálogo y articulación institucional

Como secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón destacó la necesidad de acompañar este tipo de procesos mediante el diálogo y la articulación institucional.

El funcionario consideró que la Zona Franca representa una oportunidad importante, pero remarcó que el desafío central consiste en transformar esa oportunidad potencial en beneficios concretos para la población. "La Zona Franca representa una oportunidad importante, pero el verdadero desafío es que esa oportunidad se traduzca en trabajo, comercio, inversión y mejores condiciones de vida", afirmó.

Desde esa perspectiva, Verón planteó que el camino debe incluir el diálogo con los vecinos, la escucha de sus demandas y el trabajo institucional para que el desarrollo alcance a todos.

"Ese es el camino que tenemos que seguir: dialogar, escuchar a los vecinos y trabajar para que el desarrollo llegue a todos", concluyó.

Un proyecto con antecedentes desde 1994

La discusión sobre la Zona Franca en Catamarca no es reciente. El proyecto tiene antecedentes históricos en la provincia que se remontan a la década de 1990.

El proceso comenzó en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el Estado Nacional, mediante la Ley 24.331, estableció el régimen de zonas francas y facultó la creación de estos espacios en diferentes puntos del país. Posteriormente, la Legislatura de Catamarca aprobó la Ley Provincial 4.844, mediante la cual se ratificó el convenio de Zona Franca entre el Estado Nacional y la Provincia de Catamarca.

Dos años después, en 1998, un decreto ministerial del entonces Ministerio de Economía de la Nación estableció a la ciudad de Tinogasta como el lugar previsto para el desarrollo de la Zona Franca.

Estos antecedentes forman parte de la discusión actual sobre la ubicación del proyecto y explican por qué la definición territorial cuenta con decisiones administrativas que se remontan a varias décadas.