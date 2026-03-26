Acuerdo Diablillos-Plata: Acuña reclamó que la riqueza quede en Catamarca

En medio de la polémica surgida en la última sesión de la Cámara de Diputados, el legislador provincial C.P.N. Mamerto Acuña, integrante del Bloque Generación del Cambio, destacó este jueves su voto en contra del proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Facilitación y Fomento de Proyecto Minero "Diablillos - Plata" (Expte. N° 638/2025), fijando una postura que puso en el centro del debate el destino de los recursos naturales de Catamarca.

Su rechazo se fundamentó en una posición que, según expresó, no cuestiona la actividad minera en sí, sino las condiciones bajo las cuales se establecen los acuerdos. "Yo defiendo la minería. La defiendo porque es el presente y el futuro de Catamarca. Pero precisamente por eso no puedo votar un acuerdo que entrega nuestros recursos sin saber cuánto van a producir, sin garantizar que ese trabajo lo van a hacer los catamarqueños, sin asegurar que nuestros proveedores mineros sean los primeros en la fila. Catamarca merece más que eso", sostuvo.

El planteo se enmarca en una visión que reconoce el potencial de la provincia, al remarcar que Catamarca tiene oro, plata y litio, y que esa riqueza debe traducirse en beneficios concretos para la población local.

Cuestionamientos al contenido del acuerdo

Acuña detalló una serie de objeciones técnicas y políticas al proyecto, centradas en la falta de definiciones consideradas clave para la provincia.

Entre los puntos cuestionados, señaló la ausencia de precisión sobre el territorio donde operará la empresa, falta de claridad sobre quién ejercerá la autoridad ambiental, distribución de regalías al 50% sin explicación sobre la proporción real del yacimiento en suelo catamarqueño y carencia de información sobre niveles de producción y reservas.

El legislador advirtió que la provincia no puede avanzar en acuerdos que no delimiten con claridad estos aspectos, al considerar que se trata de decisiones que involucran recursos estratégicos.

En ese sentido, apeló a un fundamento constitucional: "La Constitución Nacional en su artículo 124 dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Esos recursos son nuestros. Y hay que tratarlos como lo que son: el patrimonio del pueblo catamarqueño".

El eje del empleo local y los proveedores

Uno de los aspectos centrales del posicionamiento de Acuña fue la falta de garantías para el empleo local y la participación de proveedores catamarqueños en el desarrollo de proyectos mineros.

El diputado planteó la necesidad de avanzar en un debate que contemple:

Contratación de trabajadores catamarqueños

Prioridad para proveedores y contratistas locales

Integración de la economía provincial a la cadena de valor minera

En este punto, comparó la situación con otros proyectos, al señalar: "En Salta, el 70 por ciento de los empleados del proyecto Sal de Oro (POSCO) son salteños. Y ¿qué pasa con los trabajadores catamarqueños?".

La referencia apunta a visibilizar lo que considera una desigualdad en la participación local en proyectos de gran escala.

La minería como motor de diversificación

Más allá del rechazo puntual al acuerdo, Acuña delineó una visión estratégica sobre el rol de la minería en la economía provincial. Según expresó, la actividad no debe limitarse a la generación de regalías, sino convertirse en un motor de desarrollo integral.

"La minería no puede ser solo regalías que ingresan al Estado. Tiene que ser trabajo para el catamarqueño, contratos para las empresas catamarqueñas, formación técnica para nuestros jóvenes", afirmó.

En esa línea, planteó que los recursos generados deben ser utilizados para diversificar la matriz productiva de Catamarca, reduciendo la dependencia de un único sector.

Entre las áreas que podrían potenciarse a partir de esos recursos mencionó el turismo, el agro, la industria, la tecnología y la educación técnica.

El objetivo, según su planteo, es construir una economía más equilibrada y sostenible en el tiempo.

Críticas a la falta de información y documentos

Otro de los ejes del rechazo fue la falta de información técnica y documentación completa en el proyecto enviado a la Legislatura.

Acuña cuestionó que el acuerdo haya sido presentado sin estimaciones de reservas, sin proyecciones de ingresos para la provincia e incompleto, al no incluir protocolos vinculados al ámbito de Aplicación, comité de Gestión Interprovincial, Regalías Mineras e impuestos Provinciales

Estos elementos, según indicó, sí fueron aprobados por la Legislatura de Salta, lo que refuerza su crítica sobre la asimetría en el tratamiento del acuerdo.