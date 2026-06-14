Acuerdo de paz entre E.E.U.U e Irán pone fin a la guerra en Medio Oriente y abre una nueva etapa para la economía mundial

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en uno de los conflictos más tensos registrados en los últimos años en la región. La noticia fue anunciada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a través de una publicación en la red social X.

El entendimiento, que incluye el cese permanente de las operaciones militares y la reapertura del Estrecho de Ormuz, podría tener repercusiones en los mercados internacionales de energía, un aspecto seguido de cerca por economías de todo el mundo, incluidas provincias argentinas como Catamarca, donde los costos energéticos y logísticos tienen incidencia en distintas actividades productivas.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", expresó Sharif.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo se realizará el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que también se alcanzó un entendimiento para reabrir el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo, luego de más de tres meses de enfrentamientos.

Desde Teherán, las autoridades iraníes afirmaron que el acuerdo con Estados Unidos "pone fin inmediatamente a la guerra".

Qué dijo Donald Trump

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump explicó que, como parte del acuerdo, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de embarcaciones en puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió el mandatario, aunque sin brindar mayores detalles sobre los términos del pacto.

El Estrecho de Ormuz tiene una relevancia estratégica global, ya que por esa vía marítima circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

La tregua alcanzada el 8 de abril había reducido significativamente los ataques directos entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos días se habían registrado nuevas ofensivas cruzadas entre ambos países.

En otro mensaje difundido a través de Truth Social, Trump aseguró que la relación actual con Teherán es "muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores". Además, cuestionó duramente al expresidente demócrata Barack Obama.

"A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo 1700 millones de dólares en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero", afirmó.

El mandatario estadounidense también hizo referencia al futuro de las reservas de uranio enriquecido de Irán.

"En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos", sostuvo.

Finalmente, Trump expresó su expectativa de mantener una relación de cooperación con Irán y el resto de Medio Oriente.

"Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a usar jamás!", concluyó.