Acuña había advertido sobre los riesgos de El Niño y cuestionó la falta de planificación

Las intensas precipitaciones registradas en Catamarca volvieron a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la provincia para prevenir y responder ante fenómenos climáticos de magnitud. En este escenario, el diputado provincial Mamerto Acuña volvió a poner sobre la mesa un planteo que había formulado en septiembre pasado, cuando presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo información precisa sobre las medidas de planificación, prevención y respuesta previstas frente al fenómeno climático denominado El Niño.

La iniciativa legislativa había advertido sobre la necesidad de que el Estado provincial se anticipara a posibles escenarios de precipitaciones intensas, crecidas de ríos y cauces, inundaciones, interrupciones de rutas, afectación de servicios públicos y aislamiento de poblaciones. Se trataba de situaciones que podían comprometer tanto la infraestructura como las condiciones de seguridad de numerosas comunidades.

Las consecuencias de las lluvias recientes otorgaron una nueva dimensión al planteo del legislador. La situación volvió a exponer la vulnerabilidad de distintos sectores del territorio provincial y reabrió el debate sobre las acciones concretas que se llevaron adelante desde que el Gobierno anunció tareas de monitoreo y coordinación con organismos provinciales y nacionales para enfrentar posibles contingencias climáticas.

En ese contexto, el interrogante central ya no se limita a la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de precipitaciones intensas, sino que también alcanza a la preparación del Estado, los recursos disponibles y las medidas preventivas efectivamente ejecutadas.

La prevención como eje de una política pública

En los fundamentos de su proyecto, Acuña había señalado que la prevención y la gestión de riesgos requieren una planificación anticipada y una organización estatal capaz de actuar antes de que se produzcan situaciones de emergencia.

El legislador había identificado una serie de condiciones necesarias para reducir las consecuencias de los fenómenos meteorológicos: la identificación de las áreas de mayor vulnerabilidad, la disponibilidad de recursos humanos y materiales, la coordinación entre las distintas jurisdicciones y la existencia de protocolos claros de actuación.

Estos elementos fueron planteados como condiciones indispensables para evitar que los efectos de las contingencias climáticas terminen impactando sobre las familias, la infraestructura y los servicios esenciales.

Desde esa perspectiva, el pedido de informes buscaba determinar si la Provincia contaba con herramientas institucionales y operativas suficientes para afrontar escenarios adversos. No se trataba únicamente de conocer las acciones previstas ante una emergencia, sino también de establecer si existía una estructura de planificación que permitiera anticipar los riesgos y organizar una respuesta coordinada.

Entre los primeros requerimientos, Acuña solicitó conocer si Catamarca disponía de un Plan Provincial de Emergencias Climáticas o de algún instrumento equivalente. También requirió información sobre la existencia de mapas de riesgo que permitieran identificar los departamentos, municipios y localidades expuestos a lluvias intensas, inundaciones, crecidas, aludes y derrumbes.

La identificación territorial de esos puntos de vulnerabilidad constituía uno de los aspectos centrales del planteo, debido a la necesidad de determinar cuáles eran las zonas que requerían mayor atención y qué medidas debían adoptarse para reducir los riesgos.

Infraestructura crítica y obras de prevención

Otro de los capítulos importantes del proyecto estuvo relacionado con el estado de la infraestructura provincial y las intervenciones necesarias para evitar daños ante episodios de precipitaciones intensas.

En ese sentido, el diputado solicitó precisiones sobre las rutas, puentes, badenes, cauces, defensas, canales y sistemas de desagüe que habían sido identificados como puntos críticos. El objetivo era conocer cuáles eran los sectores considerados vulnerables y qué trabajos se habían realizado para mejorar sus condiciones.

El requerimiento también incluyó información detallada sobre las obras de prevención, mantenimiento, limpieza y reparación ejecutadas durante 2026, así como aquellas que se encontraban en ejecución y las que estaban proyectadas.

Acuña pidió que esos datos fueran acompañados por información específica que permitiera conocer:

La ubicación de cada obra o intervención.

Los organismos responsables de su ejecución.

El estado de avance de los trabajos.

Los montos destinados a cada intervención.

Las obras realizadas durante 2026, las que continuaban en ejecución y las proyectadas.

La solicitud apuntaba a conocer el alcance de las inversiones preventivas y establecer qué trabajos se habían concretado sobre la infraestructura considerada estratégica para enfrentar posibles inundaciones, crecidas y otros eventos climáticos.

La preocupación también alcanzaba a establecimientos educativos, centros de salud, hospitales, viviendas sociales y edificios públicos que pudieran encontrarse expuestos a situaciones de riesgo. Sobre este punto, el diputado había advertido acerca de la necesidad de realizar relevamientos específicos para determinar las condiciones de seguridad de esos espacios y las posibles intervenciones requeridas.

Recursos disponibles y capacidad operativa del Estado

La capacidad de respuesta ante una emergencia constituyó otro de los ejes del pedido de informes. Acuña requirió conocer con qué recursos humanos, técnicos y materiales contaba el Estado provincial para intervenir ante situaciones de inundación, aislamiento de poblaciones y afectación de infraestructura.

El legislador solicitó información sobre la disponibilidad de vehículos, maquinarias, equipos de rescate, bombas de extracción de agua, grupos electrógenos, sistemas de comunicación y elementos destinados a la asistencia de las personas afectadas.

El planteo también contempló las condiciones operativas de los centros de evacuación existentes en los distintos departamentos y municipios. En este caso, el objetivo era conocer no solamente su existencia, sino también si se encontraban en condiciones de funcionar ante una contingencia climática.

La disponibilidad de estos recursos resulta determinante dentro de la organización de una respuesta estatal, especialmente cuando las precipitaciones pueden generar dificultades de circulación, inundaciones o situaciones de aislamiento que requieren intervenciones inmediatas.

Alertas tempranas y protocolos

El proyecto también puso especial énfasis en los mecanismos de alerta temprana y comunicación a la población, considerados fundamentales para anticipar situaciones de peligro y organizar las acciones necesarias antes de que se agraven las consecuencias de un fenómeno meteorológico.

Acuña solicitó información sobre los protocolos de actuación de los organismos provinciales y municipales, además de los mecanismos de coordinación con las autoridades nacionales.

La iniciativa contempló, además, la necesidad de conocer qué medidas estaban previstas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales frente a una emergencia climática.

Entre ellos se mencionaron:

Energía eléctrica, para evitar interrupciones que afecten a las comunidades.

Agua potable, como servicio indispensable para la población.

Comunicaciones, necesarias para transmitir alertas y coordinar intervenciones.

Atención sanitaria, para garantizar la asistencia ante situaciones de emergencia.

Transitabilidad vial, fundamental para mantener la conexión entre localidades y permitir el desplazamiento de los equipos de respuesta.

La solicitud apuntaba a conocer cómo se había previsto sostener estos servicios ante posibles contingencias y qué mecanismos de intervención estaban organizados para reducir las consecuencias de eventuales interrupciones.

El reclamo por los recursos presupuestarios

El aspecto económico también formó parte de los requerimientos presentados por el legislador. Acuña reclamó información presupuestaria sobre los recursos destinados a la prevención y atención de emergencias climáticas durante el ejercicio 2026. En particular, solicitó conocer las partidas disponibles, los fondos extraordinarios y los mecanismos previstos para afrontar situaciones de magnitud.

La información presupuestaria constituía otro componente necesario para evaluar la planificación provincial, ya que permitía conocer qué recursos económicos habían sido asignados a las tareas preventivas y cuáles estaban contemplados para responder ante una contingencia.

El planteo no se limitaba a los fondos destinados a la asistencia posterior a los daños, sino que incluía los recursos orientados a las tareas de prevención, mantenimiento y preparación de la infraestructura y los organismos responsables.

La reunión del 16 de septiembre y los compromisos asumidos

Otro de los puntos incluidos en el proyecto estuvo relacionado con la reunión de coordinación con organismos provinciales y nacionales que había sido anunciada para el 16 de septiembre.

Acuña solicitó conocer los resultados y las conclusiones de ese encuentro, además de los compromisos asumidos por las autoridades y los organismos participantes. El requerimiento incluyó expresamente la remisión de las actas, los informes y toda la documentación producida durante esa reunión, con el propósito de conocer qué medidas habían sido analizadas y cuáles eran las acciones acordadas para enfrentar posibles contingencias climáticas.

Este aspecto adquirió relevancia dentro del planteo general porque el Gobierno había anunciado tareas de monitoreo y coordinación institucional. Por esa razón, el legislador buscaba acceder a información concreta que permitiera conocer el alcance de esas acciones y determinar qué compromisos se habían establecido.

A la luz de las precipitaciones registradas, la discusión vuelve a concentrarse en la distancia entre los anuncios de coordinación y las medidas preventivas que efectivamente se concretaron.