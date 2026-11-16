Milei con agenda empresarial, académica e institucional, con Tesla como cierre

El presidente Javier Milei iniciará una semana con una intensa agenda de actividades oficiales, que combinará reuniones con referentes del sector automotriz y empresario, participación en encuentros económicos, distinciones académicas y compromisos institucionales. El cronograma tendrá como uno de sus principales acontecimientos el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, previsto para el viernes por la tarde en el barrio porteño de La Boca.

La programación presidencial contempla actividades desde este lunes hasta el viernes, con encuentros en diferentes instituciones y espacios de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los protagonistas de la agenda estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el vocero presidencial Adrián Ravier y el polista Adolfo Cambiaso.

De acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el primer compromiso del mandatario será en la Casa Rosada, donde recibirá a representantes de Toyota. La actividad empresarial continuará por la noche con su participación en una cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

La agenda también incluirá una exposición en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, la entrega de un título de Doctor Honoris Causa y dos actividades vinculadas con instituciones y organizaciones de la comunidad judía. En paralelo, Karina Milei y Adrián Ravier tendrán compromisos propios en distintos puntos del país.

Lunes: reunión con Toyota y cena del CICyP

El primer día de actividades comenzará a las 13:00, cuando Milei recibirá en la Casa Rosada a autoridades de la automotriz Toyota. El Presidente estará acompañado por Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El encuentro se inscribe dentro de una semana en la que el sector automotriz y los referentes empresariales tendrán una presencia destacada en la agenda oficial. La reunión con las autoridades de Toyota abrirá la programación presidencial y será el primer compromiso de una serie de actividades vinculadas con representantes de distintos ámbitos económicos e institucionales.

Por la noche, a las 20:00, el jefe de Estado asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se realizará en el Alvear Palace Hotel. En esa actividad estará acompañado nuevamente por Karina Milei y por el canciller Pablo Quirno.

La participación en el encuentro del CICyP constituirá el segundo compromiso del mandatario durante la jornada y marcará el inicio de una serie de intervenciones ante espacios empresariales y económicos que se extenderán durante los días siguientes.

Martes: reunión de la mesa política y exposición en el Palacio Libertad

El martes, la agenda comenzará a las 11:00 con una reunión de la mesa política en Balcarce 50. La actividad se desarrollará en simultáneo con una conferencia de prensa que estará a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier.

La jornada tendrá también actividades de otros integrantes del Gobierno. A las 14:00, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar, que se desarrollará en el predio de La Rural.

Por su parte, el Presidente retomará sus compromisos por la tarde. A las 17:00, expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, en el Palacio Libertad. En esa presentación estará acompañado por el canciller Pablo Quirno.

De esta manera, el martes combinará una instancia de coordinación política en la sede de Gobierno con actividades vinculadas al ámbito alimentario y una exposición presidencial en un encuentro de carácter monetario y cambiario.

Miércoles: Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa

La agenda del miércoles tendrá como actividad central una distinción académica. A las 10:00, Milei estará en la sede de la Universidad de Belgrano, donde recibirá el título de Doctor Honoris Causa.

El reconocimiento será otorgado de manera conjunta por esa casa de estudios y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La ceremonia incorporará un componente académico a una semana que también estará atravesada por reuniones empresariales, encuentros políticos y actividades institucionales.

La entrega del título constituirá el principal compromiso presidencial informado para esa jornada.

Jueves: actividades en la AMIA y el Foro Argentino contra el Antisemitismo

El jueves tendrá un doble eje institucional y comunitario para el mandatario, con dos actividades previstas durante la tarde y la noche.

A las 17:00, Milei participará en la sede de la AMIA de la ceremonia de entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial.

Más tarde, a las 20:00, el Presidente disertará junto al canciller Pablo Quirno en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, que se realizará en Madero Tango.

La jornada incluirá, además, actividades de otros integrantes del Gobierno fuera de la Ciudad de Buenos Aires. A las 11:00, Adrián Ravier encabezará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, para repasar el impacto de las políticas nacionales en esa provincia.

En paralelo, Karina Milei visitará la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, ubicados en El Talar de Pacheco.

Así, el jueves reunirá compromisos presidenciales en dos espacios vinculados con la comunidad judía, una actividad de comunicación institucional en Rosario y una recorrida de la secretaria general de la Presidencia por instalaciones de una empresa.

Viernes: encuentro con Adolfo Cambiaso y lanzamiento de Tesla

El cierre de la semana tendrá dos actividades destacadas. La primera comenzará a las 11:00, cuando Milei y Karina Milei compartan un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas.

La actividad se desarrollará en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, de acuerdo con el cronograma oficial.

El último compromiso de la agenda presidencial está previsto para las 19:00, en el barrio porteño de La Boca. Allí, Milei participará del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, acontecimiento que funcionará como broche de una semana atravesada por encuentros empresariales, actividades económicas y compromisos institucionales.

La presencia del Presidente en la presentación marcará el cierre de una programación que comenzó con la reunión con las autoridades de Toyota y que incluyó actividades académicas, políticas y comunitarias.