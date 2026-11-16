Francos se anota: dijo estar dispuesto a acompañar a Milei en 2027

El ex jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, se refirió a las perspectivas electorales del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y manifestó que estaría dispuesto a integrar una eventual fórmula presidencial junto a Javier Milei, si el actual mandatario se lo propusiera. En ese contexto, consideró que, si el proyecto económico y político del Gobierno obtiene los resultados esperados, el Presidente será nuevamente candidato y conseguirá la reelección.

Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante una entrevista con Radio Mitre, en la que Francos abordó distintos aspectos del escenario político y las posibilidades electorales de La Libertad Avanza. Uno de los temas centrales fue la eventual conformación de una fórmula presidencial para los próximos comicios y la posibilidad de que el ex funcionario ocupe la candidatura a vicepresidente.

La consulta estuvo relacionada con la imagen positiva que, según las encuestas mencionadas durante la entrevista, registra Francos y con la posibilidad de que esa valoración pueda proyectarlo hacia una candidatura nacional en 2027.

Ante la pregunta sobre si aceptaría acompañar a Milei en una fórmula presidencial, el ex jefe de Gabinete aclaró que la decisión no depende exclusivamente de su voluntad, sino fundamentalmente del Presidente.

"No depende de uno, depende del Presidente seguramente", expresó inicialmente, al referirse a la posibilidad de convertirse en candidato a vicepresidente.

Francos también reveló que mantiene intercambios de mensajes frecuentes con Milei, aunque dejó en claro que una eventual postulación dependerá de una decisión del propio mandatario. En ese sentido, manifestó su disposición a aceptar una propuesta de esas características, aunque evitó dar por sentado que vaya a producirse.

"Por supuesto que lo acompañaría si me lo pidiera", afirmó. Sin embargo, inmediatamente introdujo una aclaración sobre las posibilidades concretas de que el Presidente lo elija para ese lugar: "No tengo claro que me lo vaya a pedir".

De esta manera, el ex funcionario dejó abierta la posibilidad de integrar una fórmula presidencial con Milei, pero remarcó que no se trata de una candidatura que dependa de una iniciativa personal, sino de una determinación que corresponderá al jefe del Poder Ejecutivo.

La continuidad del proyecto de Gobierno

Otro de los principales ejes de la entrevista estuvo relacionado con las posibilidades electorales de La Libertad Avanza y las aspiraciones presidenciales que comenzaron a expresarse dentro del espacio político de cara a 2027.

En particular, Francos fue consultado sobre las declaraciones públicas de Patricia Bullrich, quien manifestó su disposición a competir por la Presidencia. Frente a ese escenario, el ex jefe de Gabinete planteó que las posibilidades de una candidatura alternativa dentro del oficialismo están directamente vinculadas con el resultado de la gestión de Milei.

Según su interpretación, los sectores de centro, centro-derecha y liberales que tienen aspiraciones electorales deberán considerar el desempeño del Gobierno antes de proyectar una competencia interna.

Francos sostuvo que el principal condicionante para cualquier otra candidatura será el éxito del programa que lleva adelante la actual administración nacional.

"Si el gobierno de Milei tiene éxito -como cree que ocurrirá- no hay otra candidatura que la de Milei", afirmó durante la entrevista. Para fundamentar esa posición, destacó que el Presidente fue quien impulsó y llevó adelante el programa de Gobierno, incluso frente a las resistencias y cuestionamientos que encontró durante su implementación.

En ese sentido, señaló que Milei ejecutó su propuesta "contra viento y marea, contra lo que decía todo el mundo", además de enfrentarse a distintos sectores y a numerosas personas que cuestionaban el rumbo de las medidas adoptadas.

El ex funcionario también hizo referencia a las transformaciones económicas impulsadas por la administración libertaria y consideró que se consiguió una reforma estructural de la economía argentina que, desde su perspectiva, no tiene posibilidades de retroceder.

Al respecto, sostuvo que se trata de una modificación de fondo respecto de la cual "no hay vuelta atrás". A partir de ese diagnóstico, Francos vinculó directamente el futuro electoral del oficialismo con los resultados que alcance el programa económico. Si la gestión consigue cumplir sus objetivos, consideró que Milei tendrá el camino despejado para buscar un segundo mandato.

"Si el proyecto tiene resultado, claramente él que va a ser reelecto. Por lo pronto el candidato va a ser Milei", expresó.

Francos descartó posibilidades reales de una interna presidencial

En sus declaraciones, el ex jefe de Gabinete insistió en que no observa posibilidades concretas de que otra figura del espacio pueda desplazar a Milei como candidato presidencial si el Gobierno obtiene resultados positivos.

Su planteo fue contundente al resumir que "no hay otro" candidato que pueda competir electoralmente con el actual mandatario dentro de ese escenario.

También sostuvo que, si el proyecto de Gobierno no funciona, tampoco considera que otro dirigente del mismo sector tenga posibilidades de alcanzar el éxito en las urnas.

"No hay ningún candidato del sector que vaya a tener éxito en la elección", afirmó, al referirse a la hipótesis de que la gestión no consiga los resultados esperados. A partir de ese razonamiento, Francos consideró que discutir anticipadamente quién podría enfrentar a Milei en una eventual interna presidencial constituye una cuestión de escasa relevancia política.

Por ese motivo, calificó la discusión sobre una posible competencia interna como "medio bizantina".

Aunque evitó mencionar directamente a Patricia Bullrich, amplió su análisis sobre los sectores de La Libertad Avanza que plantean la necesidad de realizar internas para definir las candidaturas. Francos señaló que no puede determinar si existe una actitud de un sector del espacio destinada a promover una postulación alternativa mediante el argumento de que deben celebrarse internas. Sin embargo, consideró que esa postura no refleja una situación pragmática de la política argentina.

En ese contexto, expresó sus dudas sobre la existencia de condiciones reales para que se produzca una disputa electoral interna que pueda modificar el escenario de candidaturas.

Su conclusión volvió a ser categórica: "No hay chances de que Milei no sea el candidato", sostuvo al finalizar su análisis sobre las posibilidades electorales del oficialismo.

La reforma electoral y las PASO

Durante la entrevista con Radio Mitre, Francos también se refirió a la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex jefe de Gabinete abordó esta iniciativa en un contexto en el que, ante la falta de acuerdos para avanzar con la modificación completa del sistema, el Gobierno solamente conseguiría suspender las primarias para el próximo llamado electoral.

Sobre este punto, Francos expresó una posición crítica respecto de la obligatoriedad de participar en elecciones internas partidarias y consideró que los ciudadanos no deberían estar obligados a votar para resolver las candidaturas de las distintas fuerzas políticas.

"Obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura. No tiene ni pies ni cabeza", afirmó.

Su cuestionamiento estuvo centrado en el mecanismo mediante el cual los partidos políticos seleccionan a sus representantes para competir en las elecciones generales. En esa línea, sostuvo que corresponde a cada espacio político elegir a su candidato y asumir las consecuencias electorales de esa decisión. Según explicó, una selección acertada puede favorecer el desempeño de una fuerza política en las urnas, mientras que una elección equivocada puede derivar en una derrota.

Francos sintetizó esa postura al señalar que, cuando un partido elige a su candidato, "si lo elige bien, tendrá buen resultado electoral, si lo elige mal, pierde".