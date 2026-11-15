Tras la visita del Papa, el Arzobispo de Buenos Aires reclamó más cercanía de los políticos con la gente

Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dirigió un mensaje a la clase política y reclamó que sus integrantes mantengan el contacto con las necesidades cotidianas de la población. "El termómetro social no podemos perderlo", advirtió durante una entrevista con Cenital.

El religioso consideró que la dirigencia debe reconocer el esfuerzo que realizan diariamente los argentinos para sostener sus actividades y afrontar las dificultades económicas. En ese sentido, mencionó a quienes deben levantarse temprano, utilizar el transporte público y esperar durante horas para llegar a sus trabajos.

"A veces creo que lo que le pido, por lo menos a la clase dirigente, es que reconozcamos el enorme esfuerzo que hace nuestra gente. Al que se levanta y va a la mañana a tomar su colectivo y espera horas y horas", expresó.

García Cuerva sostuvo que la cercanía con la ciudadanía no debería responder a una identificación partidaria. "Ser popular es estar cerca de la vida de la gente, no es cuestión de izquierdas o derechas", señaló, al extender ese planteo a dirigentes políticos, sociales y empresariales.

También cuestionó la distancia que, a su entender, existe entre algunos representantes y las experiencias cotidianas de la población. "¿Cuánto hace que alguno de ellos no tiene una SUBE para subirse a un colectivo y saber cuánto valen las cosas, o ir a un supermercado, o caminar por la calle y escuchar?", preguntó.

Los mensajes de León XIV y la realidad argentina

El arzobispo consideró que la visita del Papa dejó una orientación para la sociedad argentina a partir de los valores del Evangelio y el mensaje de Jesús. Además, planteó que, una vez concluida la emoción del encuentro, es necesario reflexionar sobre sus discursos y homilías.

Según García Cuerva, León XIV dejó una "tarea para el hogar enorme" para los distintos sectores de la sociedad. Entre los mensajes que destacó mencionó el dirigido al mundo del trabajo, en el que el pontífice retomó principios de la doctrina social de la Iglesia.

En particular, resaltó la idea de que el trabajo es un ordenador social y que la economía debe tener "rostro humano". También recordó el planteo de que las personas trabajan para vivir y no al revés.

Para el arzobispo, la respuesta de los fieles durante la visita reflejó que esos mensajes estuvieron vinculados con sus preocupaciones. Contó que varias personas se acercaron para decirle que el Papa hablaba de situaciones que atraviesan en su vida cotidiana.

"Si el Papa hubiese hablado de temas que no le interesan a los argentinos o no tienen nada que ver con la realidad, tal vez no hubiera encontrado la respuesta que encontró. Había muchas ganas de escucharlo", afirmó.

La Iglesia, la política y el llamado al diálogo

Durante la entrevista, García Cuerva también respondió a quienes cuestionan que la Iglesia intervenga en asuntos políticos. Para explicar su posición, distinguió entre la política entendida como una forma de servicio al bien común y la actividad partidaria.

En ese sentido, recordó la definición de Pío XI de la política como la expresión más alta de la caridad y sostuvo que defender principios como la dignidad humana y la misericordia tiene consecuencias en la vida social. También defendió la visita del Papa a una cárcel, que había recibido cuestionamientos.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de impulsar encuentros entre distintos sectores políticos, recordó la experiencia del Diálogo Argentino de 2001, que consideró una instancia que "ayudó un montón".

Aclaró que una eventual convocatoria institucional debería surgir de la Conferencia Episcopal o de otros sectores de la sociedad, aunque remarcó que la Iglesia mantiene su disposición a promover espacios de diálogo.

Qué dijo sobre su relación con Javier Milei

García Cuerva también se refirió a su vínculo con el presidente Javier Milei, al que describió como "muy cordial y de mucho respeto".

"Hay temas en los que seguramente pensemos distinto y hay temas de los que yo no sé. El Presidente sabe mucho de economía y yo no sé casi de economía, pero él conmigo ha sido muy respetuoso y yo eso lo resalto", manifestó.

Sin embargo, reconoció que algunas figuras de segundas líneas del oficialismo mantienen una actitud más confrontativa hacia su persona. En ese contexto, sostuvo que no está dispuesto a responder con el mismo tono.

"Capaz creen que se van a sacar un diez si son más violentos, más agresivos, si descalifican más. Yo ese juego no lo juego", concluyó.

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