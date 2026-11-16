El Gobierno descarta que Patricia Bullrich sea una amenaza electoral para Milei en 2027

Mientras Patricia Bullrich profundiza sus gestos de autonomía y sostiene mensajes propios hacia el Gobierno nacional, en la Casa Rosada descartan que la senadora pueda convertirse en una amenaza electoral para Javier Milei de cara a 2027. Por eso, el oficialismo mantiene una estrategia orientada a evitar un enfrentamiento público.

La evaluación del entorno presidencial parte de la idea de que las próximas elecciones estarán atravesadas por una fuerte polarización, en la que no habría espacio para opciones intermedias. "Esto va a ser River o Boca, peronismo o La Libertad Avanza, no hay lugar para ofertas del medio", resumió una alta fuente del Ejecutivo.

En ese escenario, desde el Gobierno consideran que una eventual candidatura de Bullrich por fuera de La Libertad Avanza no representaría un riesgo significativo. "Si Patricia se lanza sola se desploma", afirmó un funcionario.

Las diferencias entre Bullrich y la Casa Rosada

En Balcarce 50 reconocen el malestar que provocaron los recientes posicionamientos públicos de la legisladora. Bullrich reclamó que los resultados del programa económico lleguen a toda la población y expresó diferencias sobre algunos aspectos de la estrategia política del Gobierno y los modos del Presidente.

Pese a esas discrepancias, desde el oficialismo aseguraron que no habrá una escalada de declaraciones. Incluso ironizaron con que el Gobierno atraviesa "una etapa papal", en referencia a la decisión de evitar una confrontación directa.

Hasta el momento, las respuestas fueron indirectas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó durante un encuentro partidario que "el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei". Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que "cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente".

Dentro del oficialismo interpretaron que ambos mensajes estaban dirigidos a Bullrich.

En paralelo, Karina Milei y Martín Menem buscaron darle mayor protagonismo a la senadora neuquina Nadia Márquez, una dirigente cercana a la conducción partidaria. Sin embargo, desde ese espacio descartaron que se trate de una maniobra para desplazar a Bullrich.

Bullrich busca conservar su espacio político

Desde el entorno de la senadora aclararon que la posibilidad de competir en una interna abierta contra Milei nunca estuvo sobre la mesa. También rechazaron las versiones que señalaban que Bullrich intentaba obstaculizar el avance de la reforma electoral en el Senado.

No obstante, remarcaron que la legisladora continuará expresándose ante su electorado y sosteniendo sus propias posiciones. Como ejemplo, mencionaron sus declaraciones sobre el tratamiento de la nueva ley de Discapacidad en la Cámara alta, donde afirmó que el país que se está construyendo debe incluir a todos los argentinos.

Días atrás, Bullrich también reclamó avanzar con una ley para la prevención de la ludopatía, una iniciativa promovida por distintos sectores, entre ellos la Iglesia, pero que no figuraba entre las prioridades legislativas del Gobierno.

Cerca de la senadora consideran que su posición dentro del espacio oficialista no está en riesgo, debido a su estructura política y su representación territorial. "Tiene 15 diputados, algunos senadores, concejales, legisladores provinciales, intendentes y mejor imagen que Javier Milei. Además de algún caudal electoral que Milei necesita", señalaron desde su entorno.

Así, mientras el Presidente mantiene una estrategia de contención, la relación entre Bullrich y la conducción de La Libertad Avanza continúa atravesada por diferencias y negociaciones. El debate de la reforma electoral en el Senado será una nueva instancia para medir el alcance de esas tensiones.

El tema también estará presente en la reunión de la mesa política del Gobierno, prevista para este martes a las 11 en la Casa Rosada.