Acuña pidió precisiones sobre el plan provincial ante posibles emergencias climáticas

El diputado provincial del bloque Generar, Acuña, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo que informe a la Cámara de Diputados sobre las acciones previstas para la prevención, planificación, coordinación y respuesta frente a eventuales emergencias climáticas vinculadas con el fenómeno denominado "El Niño".

La iniciativa busca conocer con precisión cuál es el nivel de preparación existente en la provincia y cuáles son las medidas adoptadas por el Estado provincial ante la posibilidad de que se registren situaciones climáticas adversas. El planteo se produce a partir de los anuncios oficiales relacionados con una reunión de coordinación entre organismos provinciales y nacionales, realizada el 16 de septiembre, cuyo objetivo fue articular acciones frente a posibles eventos climáticos adversos.

En ese contexto, el legislador consideró necesario contar con información precisa acerca de la planificación existente y de las herramientas con las que cuenta la provincia para actuar antes, durante y después de una eventual emergencia.

Planificación, estudios técnicos y zonas de riesgo

Uno de los primeros aspectos incluidos en el requerimiento está relacionado con la existencia de un Plan Provincial de Emergencias Climáticas o instrumento equivalente.

Acuña también solicitó conocer cuáles son los estudios técnicos y pronósticos utilizados para evaluar los posibles impactos que podrían producirse en Catamarca, además de la identificación de las zonas críticas y poblaciones particularmente expuestas.

El pedido apunta de esta manera a determinar qué información técnica está siendo considerada para anticipar escenarios de riesgo y qué sectores de la provincia han sido identificados como especialmente vulnerables frente a posibles lluvias intensas, crecidas, inundaciones y otras situaciones vinculadas con el fenómeno "El Niño".

Dentro de este eje, el proyecto contempla conocer:

La existencia de un Plan Provincial de Emergencias Climáticas o instrumento equivalente.

o instrumento equivalente. Los estudios técnicos y pronósticos empleados para evaluar posibles impactos.

empleados para evaluar posibles impactos. La identificación de zonas críticas .

. La identificación de poblaciones particularmente expuestas.

Caminos, puentes y sistemas de desagüe bajo análisis

Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la infraestructura que podría verse afectada ante una emergencia climática. En ese sentido, Acuña pidió conocer cuáles son las rutas, puentes, badenes, cauces, canales y sistemas de desagüe considerados puntos críticos.

El requerimiento también contempla información sobre las obras desarrolladas durante 2026, diferenciando aquellas destinadas a prevención, mantenimiento y reparación, de las que actualmente se encuentran en ejecución y de las que fueron proyectadas. El objetivo del pedido, de acuerdo con los aspectos incluidos en la iniciativa, es conocer qué intervenciones se realizaron y cuáles están previstas sobre la infraestructura considerada relevante para enfrentar posibles eventos climáticos adversos.

La información solicitada comprende:

Rutas identificadas como puntos críticos.

identificadas como puntos críticos. Puentes y badenes .

. Cauces y canales .

. Sistemas de desagüe .

. Obras de prevención, mantenimiento y reparación realizadas durante 2026 .

. Obras actualmente en ejecución .

. Obras proyectadas.

La capacidad operativa

El proyecto también pone el foco en la capacidad operativa del sistema de respuesta frente a una eventual emergencia. Acuña solicitó información sobre los protocolos de actuación conjunta entre los diferentes organismos que deberían intervenir ante situaciones de riesgo. Entre ellos se encuentran Protección Civil, Policía, SAME, organismos sanitarios, Vialidad, servicios públicos, municipios, bomberos y demás instituciones involucradas.

El pedido no se limita a conocer la existencia de mecanismos de coordinación, sino que también contempla los recursos concretos disponibles para afrontar una situación de emergencia.

En particular, se requiere información sobre los recursos humanos, vehículos, maquinarias y equipos con los que cuenta el sistema de respuesta. De esta manera, el requerimiento incorpora tanto la dimensión institucional como la capacidad material necesaria para ejecutar las acciones previstas ante una emergencia climática.

Evacuación, alertas y coordinación con los municipios

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto está vinculado con la atención de la población ante una eventual situación de riesgo. El legislador solicitó conocer la disponibilidad y capacidad de los centros de evacuación, así como los mecanismos existentes para implementar alertas tempranas y comunicación a la población.

También pidió precisiones sobre el grado de articulación existente con los municipios y sus respectivas áreas de Defensa Civil.

Este punto incorpora la dimensión territorial de la respuesta, considerando la participación de los gobiernos locales y de las estructuras de Defensa Civil en la preparación y atención de posibles emergencias.

Qué dejó la reunión del 16 de septiembre

Acuña incluyó además en su requerimiento los resultados derivados de la reunión de coordinación entre organismos provinciales y nacionales realizada el 16 de septiembre. En particular, pidió que se informen los resultados, conclusiones y compromisos surgidos de ese encuentro, además de los acuerdos y protocolos de cooperación existentes o previstos.

La solicitud busca conocer qué definiciones concretas surgieron de la instancia de coordinación y cuáles son los mecanismos de cooperación establecidos o que se proyecta establecer entre los distintos organismos involucrados.

El componente presupuestario

El proyecto incorpora también un apartado específico referido a los recursos económicos destinados a la prevención y atención de emergencias climáticas.

En ese sentido, Acuña solicitó detalles sobre los recursos asignados durante el ejercicio 2026 para las acciones de prevención y atención de este tipo de situaciones. Asimismo, pidió conocer si existe la posibilidad de disponer de fondos extraordinarios para afrontar emergencias de magnitud.

El componente presupuestario se suma así a los requerimientos vinculados con infraestructura, equipamiento, recursos humanos, planificación y coordinación institucional, conformando un pedido de información que abarca distintos aspectos de la preparación provincial.