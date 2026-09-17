Dusso participó del aniversario de la fundación de la República Popular China

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó del acto conmemorativo por el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China, una actividad que se desarrolló en el Salón de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y que estuvo encabezada por el embajador de ese país en la Argentina, Wang Wei.

La ceremonia reunió a autoridades de distintos ámbitos, entre ellas representantes diplomáticos, dirigentes políticos, referentes empresariales, integrantes del sector académico y representantes de diferentes sectores de la comunidad. El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de los vínculos entre China y Argentina, así como las oportunidades existentes para profundizar la cooperación bilateral en distintas áreas.

La presencia de Dusso se produjo en el marco de una actividad en la que se abordaron aspectos vinculados con la relación estratégica entre ambos países y con la participación de China en el escenario internacional, particularmente por su impacto en América Latina y su relación con la Argentina.

Wang Wei destacó el peso de la economía china

Durante su intervención, el embajador Wang Wei puso de relieve el peso que tiene la economía china en el escenario internacional y su impacto en América Latina, con especial referencia a los vínculos que mantiene con la Argentina.

El diplomático sostuvo que China mantiene la disposición de continuar profundizando la cooperación con el país y señaló: "China está dispuesta a trabajar con Argentina para profundizar la cooperación bilateral en diversas áreas, guiada por el fomento continuo de la cooperación".

En ese sentido, Wang Wei remarcó además que la embajada continuará trabajando con el objetivo de promover el desarrollo de la asociación estratégica integral entre China y Argentina, planteando la continuidad de los esfuerzos destinados a ampliar los ámbitos de vinculación entre ambas naciones.

La intervención del representante diplomático también estuvo atravesada por una mirada sobre el escenario internacional y la necesidad de avanzar hacia un esquema basado en la cooperación entre los países.

Cooperación internacional

En su exposición, Wang Wei planteó la necesidad de construir un escenario internacional sustentado en la cooperación, sin hegemonismos ni proteccionismo. Dentro de ese planteo, también destacó los acuerdos comerciales que China mantiene con distintos países.

El embajador hizo especial referencia a la participación de empresas chinas en procesos de contratación y licitación. En ese marco, pidió que esas compañías puedan intervenir en igualdad de condiciones en dichos procedimientos.

Otro de los aspectos señalados durante el encuentro estuvo relacionado con la posibilidad de que los países latinoamericanos puedan definir sus relaciones externas de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. Wang Wei defendió el derecho de los países latinoamericanos a elegir libremente sus socios externos, en función de sus prioridades.

Estos planteos fueron formulados dentro de una actividad que tuvo precisamente como uno de sus ejes la cooperación bilateral y las posibilidades de profundizar los vínculos entre China y Argentina en diferentes áreas.

El respaldo chino al reclamo argentino por Malvinas

Durante su intervención, el embajador también reiteró el respaldo de la República Popular China al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

La posición fue expresada en el marco de la relación estratégica que mantienen China y Argentina y formó parte de los distintos aspectos abordados durante la conmemoración. De esta manera, el encuentro no solo estuvo vinculado con la celebración del aniversario de la fundación de la República Popular China, sino que también permitió poner en consideración diferentes dimensiones de la relación bilateral, desde la cooperación económica y comercial hasta cuestiones vinculadas con las relaciones internacionales.

Autoridades argentinas presentes

La actividad contó con la participación de distintas autoridades argentinas. Entre ellas estuvieron el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

También participaron representantes del ámbito legislativo, empresarial y académico, además de integrantes de distintos centros de estudios. La diversidad de sectores representados reflejó el carácter institucional del encuentro, que convocó a actores vinculados con diferentes áreas de la vida política, económica, empresarial y académica.