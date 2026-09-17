El oficialismo consiguió quórum y el Senado debate la Ley de Inocencia Fiscal II

El oficialismo consiguió el quórum necesario en el Senado para avanzar con una sesión en la que buscará convertir en ley el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas centrales incluidas en el temario.

La jornada parlamentaria contempla además una serie de proyectos vinculados con cuestiones judiciales, institucionales y productivas. Entre ellos se encuentra el traspaso de competencias penales nacionales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires, la modificación del Régimen de Biocombustibles y tres proyectos de declaración vinculados con el Parque Nacional Monte León y con los héroes nacionales Estanislao López y Guillermo Brown.

También serán considerados los dictámenes de la Comisión de Acuerdos relacionados con la designación de magistrados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

En ese apartado se encuentran los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, mientras que también será puesto a consideración del pleno el pliego judicial de Juan Manuel Mejuto. La información sobre los nombres y cargos judiciales coincide con antecedentes parlamentarios disponibles del Senado.

Inocencia Fiscal II busca convertirse en ley

El proyecto de Inocencia Fiscal II ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y será tratado este jueves por el Senado. La intención de La Libertad Avanza es lograr su sanción definitiva.

El texto que llegó a la Cámara alta incorporó modificaciones surgidas de las propuestas realizadas por los bloques dialoguistas y de las negociaciones que mantuvo el oficialismo para reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. Uno de los principales cambios incorporados al proyecto consiste en la decisión de excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.

La restricción no se limita exclusivamente a quienes se encuentren ejerciendo actualmente determinadas funciones. Según el texto proporcionado, también alcanza a quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes pasen a ejercer esas funciones posteriormente.

Qué funcionarios quedan excluidos

La modificación establece un alcance amplio para la exclusión de los funcionarios públicos. En el Poder Ejecutivo, quedan comprendidos quienes tengan un rango igual o superior al de secretario de Estado.

La disposición alcanza a funcionarios y empleados tanto del ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires. En el Poder Legislativo, la exclusión comprende a distintos representantes y autoridades parlamentarias.

El detalle incluye:

Diputados y senadores nacionales .

. Legisladores provinciales .

. Legisladores porteños .

. Concejales .

. Parlamentarios del Mercosur.

La iniciativa también establece que quedan fuera de los beneficios los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público de todas las jurisdicciones.

A ellos se suman las autoridades de organismos vinculados con tareas de control y enjuiciamiento. Entre los funcionarios alcanzados por esta exclusión se encuentran:

Defensores del Pueblo .

. Integrantes del Consejo de la Magistratura .

. Miembros de los Jurados de Enjuiciamiento.

De esta manera, el proyecto que llegó al Senado incorpora una delimitación específica respecto de quiénes podrán acceder a los beneficios y presunciones establecidos por el régimen y quiénes quedan expresamente excluidos.

Las negociaciones para reunir los votos

La sanción del proyecto en Diputados y su posterior tratamiento en el Senado fueron acompañados por negociaciones entre el oficialismo y los denominados bloques dialoguistas. Las modificaciones incorporadas al texto surgieron, según la información suministrada, de las propuestas realizadas por esos espacios y de las conversaciones mantenidas por La Libertad Avanza para reunir los votos necesarios.

El tratamiento en la Cámara alta se produce, por lo tanto, sobre un texto que ya atravesó una primera instancia parlamentaria y que fue modificado en el proceso de negociación política previo a su llegada al recinto.

El objetivo del oficialismo es conseguir la aprobación definitiva para que Inocencia Fiscal II se convierta en ley.

La reforma del Banco Central quedó postergada

Uno de los puntos que finalmente quedó fuera del tratamiento de la sesión es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Libertad Avanza debió resignar su tratamiento luego de los pedidos realizados por los bloques dialoguistas. La iniciativa quedó, de esta manera, postergada. La postergación fue vinculada a diferencias entre los bloques respecto de aspectos de la reforma. La información publicada durante las horas previas a la sesión confirmó que el debate sobre la Carta Orgánica del BCRA no formaría parte del temario definitivo.

El cambio en el temario concentró así la sesión en otras iniciativas que sí alcanzaron los acuerdos necesarios para llegar al recinto.

Transferencia de competencias y biocombustibles

Además de Inocencia Fiscal II, el Senado tiene previsto abordar el traspaso de competencias penales nacionales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires. El temario también contempla la modificación al Régimen de Biocombustibles, otra de las iniciativas que el oficialismo busca avanzar durante la jornada.

La agenda parlamentaria se completa con tres proyectos de declaración relacionados con el Parque Nacional Monte León y con los héroes nacionales Estanislao López y Guillermo Brown.

El conjunto de iniciativas muestra un temario que combina proyectos de carácter fiscal, judicial, institucional, productivo y declaraciones parlamentarias.

Tres pliegos judiciales en consideración

Otro de los capítulos centrales de la sesión será la consideración de los pliegos judiciales. La Cámara alta deberá avanzar con los dictámenes de la Comisión de Acuerdos vinculados con la designación de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

A ellos se suma el pliego de Juan Manuel Mejuto, que también será puesto a consideración del pleno. De esta forma, la sesión no estará concentrada exclusivamente en el proyecto de Inocencia Fiscal II, sino que incluirá además la definición sobre estas designaciones judiciales.