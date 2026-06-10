Adorni ahora dice que: "Con Bettina no vamos a entrar a ningún blanqueo"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó una aclaración pública respecto de su situación fiscal y la de su esposa, Bettina Angeletti, al asegurar que ninguno de los dos ingresará a un régimen de blanqueo.

La explicación fue transmitida desde el entorno del funcionario a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que surgieran interpretaciones vinculadas a su adhesión a herramientas fiscales recientemente implementadas. Según indicaron, tanto Adorni como Angeletti se incorporaron exclusivamente al Régimen Simplificado de Ganancias, una modalidad que apunta a facilitar la presentación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

La aclaración buscó establecer una diferencia concreta entre ese mecanismo y cualquier proceso de blanqueo, remarcando que no existe intención de adherirse a programas de exteriorización de activos ni a otros esquemas de regularización patrimonial.

La definición expresada desde su entorno

La postura del funcionario fue transmitida de manera categórica.Según señalaron desde su entorno, la situación fiscal de ambos es pública y puede verificarse en la documentación correspondiente.

En ese marco expresaron: "Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA".

La declaración apuntó a despejar cualquier vinculación entre la adhesión al sistema simplificado y un eventual ingreso a un régimen de blanqueo. De acuerdo con lo manifestado, la incorporación realizada responde exclusivamente a una herramienta administrativa vinculada a la liquidación y presentación de las obligaciones tributarias dentro del Impuesto a las Ganancias.

La diferencia planteada entre los mecanismos fiscales

Desde el entorno del jefe de Gabinete también explicaron la diferencia entre los instrumentos mencionados.

En particular, hicieron referencia a la distinción entre la denominada Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias, señalando que en el caso del funcionario únicamente se utilizará este último mecanismo.

La explicación brindada sostiene que la adhesión realizada tiene como finalidad simplificar el proceso de confección y presentación de las declaraciones correspondientes.

En ese sentido indicaron: "En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta".

La descripción expuesta por las fuentes cercanas al funcionario remarca que el sistema permite que el organismo prepare una presentación simplificada que luego es revisada por el contribuyente antes de su formalización.

Una aclaración centrada en la declaración jurada

La posición transmitida por el entorno de Adorni insistió en que la adhesión realizada no implica la incorporación a ningún esquema de blanqueo. Por el contrario, sostuvieron que la decisión está relacionada exclusivamente con la simplificación administrativa de las obligaciones fiscales.

En ese contexto, una fuente cercana al funcionario afirmó: "No nos vamos a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de Declaración Jurada". La explicación refuerza la idea de que la utilización del Régimen Simplificado de Ganancias tiene un alcance específico vinculado al procedimiento de presentación tributaria y no a mecanismos de regularización patrimonial.

Los puntos centrales de la aclaración

De acuerdo con las expresiones difundidas desde el entorno del jefe de Gabinete, los aspectos principales de la aclaración son los siguientes:

• Manuel Adorni y Bettina Angeletti afirmaron que no ingresarán a ningún blanqueo.

• Ambos adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias.

• Señalaron que la información figura en su constancia de inscripción en la web de ARCA.

• Indicaron que el objetivo del régimen es simplificar la presentación tributaria.

• Explicaron que ARCA prepara la presentación, el contribuyente la revisa y luego se presenta.

• Remarcaron que no utilizarán mecanismos de blanqueo.

• Aseguraron que la adhesión responde únicamente a la simplificación de la Declaración Jurada.

De esta manera, el jefe de Gabinete buscó fijar posición sobre su situación fiscal y diferenciar expresamente la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias de cualquier interpretación relacionada con procesos de blanqueo. La aclaración, difundida a través de su entorno, puso el foco en la utilización de una herramienta orientada a simplificar la presentación de las obligaciones tributarias y descartó la participación tanto de Adorni como de Bettina Angeletti en cualquier régimen de blanqueo.