Manuel Adorni pidió ingresar al régimen simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, una decisión que se produjo antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial.

La información fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que el funcionario se sumó al mismo régimen al que previamente había adherido su esposa, Bettina Angeletti. La novedad se conoció en un contexto particularmente sensible para el funcionario, quien se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y se prepara para presentar el detalle de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción.

Desde el entorno de Adorni remarcaron que la adhesión al régimen responde a cuestiones operativas vinculadas con la simplificación del trámite y rechazaron cualquier interpretación relacionada con mecanismos de blanqueo de fondos.

Qué implica el Régimen Simplificado de Ganancias

El nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias fue reglamentado por el Gobierno y entró en vigencia el 1° de junio. De acuerdo con las disposiciones vigentes, los contribuyentes que opten por adherirse a este sistema no deberán presentar información relativa a sus consumos ni a su patrimonio.

Según explicaron desde el entorno del jefe de Gabinete, la principal ventaja del esquema radica en que la declaración es confeccionada por el organismo fiscal, lo que agiliza el proceso administrativo.

Una fuente oficial cercana al funcionario sostuvo que el sistema "ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera más simplificada, porque la declaración te la hace el fisco y no la hacé quien aplica". En ese mismo sentido, remarcaron que la adhesión busca generar una simplificación operativa y una reducción en los tiempos necesarios para completar el procedimiento.

El caso de Bettina Angeletti

La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, también ingresó al régimen simplificado de Ganancias establecido en la Ley 27.799, según surge de registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa contempla, desde su última modificación reglamentaria, la posibilidad de declarar ingresos y activos que no hubieran sido exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, dentro de lo que se encuadra como esquema de Inocencia Fiscal. La constancia oficial que acredita la adhesión a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025 fue publicada inicialmente por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.

Según la información difundida, la solicitud fue realizada el 31 de mayo. Posteriormente, una fuente oficial del entorno de Adorni confirmó la adhesión de Angeletti y brindó detalles sobre la interpretación que hacen del trámite.

"Se trató solo de eso. Bettina se anotó al régimen simplificado de Ganancias. Ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera más simplificada. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal", sostuvo la fuente.

Las aclaraciones del entorno del jefe de Gabinete

Tras conocerse la adhesión de ambos al régimen, desde el entorno de Manuel Adorni insistieron en que la medida no tiene relación con un eventual blanqueo de activos o fondos.

"Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel ni Bettina", manifestó uno de sus colaboradores. La misma postura fue reiterada por otras fuentes cercanas al funcionario, que aseguraron que no se utilizará el régimen para exteriorizar dinero.

"No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso", afirmaron. Asimismo, indicaron que "no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal".

La explicación patrimonial y la investigación en curso

Mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que la explicación del crecimiento patrimonial registrado durante el último período fiscal no estaría vinculada a un blanqueo de activos.

De acuerdo con las versiones difundidas por fuentes oficiales, parte de la justificación de los fondos con los que contó el matrimonio Adorni-Angeletti estaría relacionada con tenencias de criptomonedas. En paralelo, el funcionario avanza con la preparación de la documentación patrimonial que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción.

Una declaración jurada próxima a ser presentada

Según indicaron fuentes cercanas al jefe de Gabinete, la declaración jurada ya se encuentra preparada y su presentación será inminente.

Desde el entorno del funcionario señalaron que el trámite podría concretarse hacia el final de la semana. Las mismas fuentes aseguraron que la presentación se realizará antes del 15 de junio, fecha que coincide con un feriado, por lo que estiman que el detalle patrimonial será dado a conocer en los próximos días.

De esta manera, la adhesión de Manuel Adorni y Bettina Angeletti al Régimen Simplificado de Ganancias se produce en simultáneo con la inminente presentación de la declaración jurada patrimonial y en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. El caso suma así un nuevo elemento de atención pública mientras se aguarda la oficialización de la documentación patrimonial correspondiente al período fiscal en cuestión.