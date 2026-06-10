Caos en Valle Viejo: municipales cortan el ingreso al departamento en Tres Puentes

La tensión entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo y el Departamento Ejecutivo Municipal sumó este miércoles un nuevo capítulo con el inicio de una medida de fuerza que incluye cortes de tránsito, paro por tiempo indeterminado y bloqueo de los talleres de la comuna.

Desde las primeras horas de la mañana, trabajadores municipales nucleados en el gremio llevaron adelante una protesta sobre la rotonda ubicada en Avenida Presidente Castillo, frente al Parador Municipal y en el sector de Tres Puentes, generando complicaciones en uno de los principales ingresos al departamento chacarero.

La medida se desarrolla en el marco de un reclamo salarial que los trabajadores vienen planteando ante las autoridades municipales y que, según manifestaron desde la organización sindical, no ha obtenido respuestas concretas hasta el momento.

La modalidad de la protesta

Los detalles de la jornada de protesta fueron explicados por Verónica Herrera, representante del SOEM Valle Viejo, quien confirmó que el corte se desarrollaría mediante una modalidad intermitente.

Según indicó, la organización tenía previsto permanecer en la rotonda de Avenida Presidente Castillo hasta las 9 de la mañana, interrumpiendo momentáneamente la circulación para luego trasladarse hasta el Parador Municipal. "La idea es estar hasta las 9 de la mañana, cortar un momento, salir hacia El Parador municipal, seguir ahí 20 minutos y volver al corte sobre la rotonda. Esa va a ser la modalidad del día", explicó Herrera en diálogo con Radio Valle Viejo, al referirse al esquema de protesta definido por los trabajadores.

La dinámica planteada por el gremio combina cortes temporales con permanencia en distintos puntos estratégicos del departamento, buscando visibilizar el conflicto y sostener la presión sobre las autoridades municipales.

El reclamo salarial como eje central

Desde el sindicato señalaron que la principal demanda está vinculada a la necesidad de obtener un incremento salarial para los empleados municipales.

Herrera sostuvo que el gremio otorgó tiempo al Ejecutivo Municipal para que analizara la situación y formulara alguna propuesta, aunque aseguró que hasta el momento no hubo respuestas concretas respecto de posibles aumentos.

"Estamos solicitando, como lo hemos dicho muchas veces, un incremento salarial. La cuestión es que se le había dado la oportunidad a lo que vendría a ser el Ejecutivo Municipal, quienes hasta el momento no nos han dado respuesta sobre algún porcentaje o la posibilidad de algún incremento", expresó.

De acuerdo con lo manifestado por el sindicato, las distintas problemáticas que afectan a los trabajadores fueron expuestas oportunamente ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, según indicaron desde el SOEM, no se registraron avances que permitieran arribar a una solución.

La licencia de la intendenta

La medida de fuerza también se desarrolla en un contexto institucional particular, ya que la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, se encuentra nuevamente de licencia, esta vez por tiempo indeterminado.

La ausencia de la jefa comunal fue mencionada por la dirigente gremial al referirse a la necesidad de establecer una instancia de diálogo con las autoridades que actualmente tienen a su cargo la conducción del municipio.

"Lamentablemente la señora intendente fue quien sacó licencia en el día de ayer, así que calculo que debe estar el señor Ramírez, que estará a cargo del municipio, quien debe de recibirnos y darnos una respuesta sobre un incremento", manifestó Herrera.

Las declaraciones reflejan la expectativa del sindicato de ser recibido por quienes tienen responsabilidad en la administración municipal durante la licencia de la intendenta y obtener definiciones sobre la cuestión salarial.

Servicios afectados por el bloqueo de los talleres

A la protesta en la vía pública se suma otra medida que impacta directamente en el funcionamiento de distintas áreas municipales. El SOEM informó que mantiene acciones en los talleres de la comuna mientras dure el paro por tiempo indeterminado, situación que repercute en diversos servicios que dependen de ese sector operativo.

Entre las tareas afectadas se encuentran:

• Recolección de residuos.

• Bacheo.

• Servicios vinculados al taller municipal.

La situación fue resumida por los representantes gremiales al señalar que "todo lo que es recolección de residuos, bacheo y todo lo demás que tenga que ver con el tema del taller municipal no van a estar trabajando".