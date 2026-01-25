Adorni avanza con un recorte del 20% en la Jefatura de Gabinete y profundiza el ajuste

A menos de tres meses de haber asumido al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni dispuso avanzar con un recorte del 20% en la planta de empleados y una reducción del tamaño del organigrama del área, en cumplimiento de la directiva del presidente Javier Milei de profundizar el ajuste sobre la estructura del Estado. La medida comenzaría a instrumentarse a partir de febrero, según confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la coordinación de ministerios.

Actualmente, la Jefatura de Gabinete cuenta con 3.018 trabajadores, de acuerdo con el último informe del INDEC, una cifra levemente superior a la informada por el exjefe de Gabinete Guillermo Francos durante su primer reporte de gestión. El objetivo del nuevo titular del área es recortar al menos 500 puestos, lo que representa uno de los ajustes más significativos desde el inicio de la actual administración.

Desde el entorno de Adorni explicaron que la reducción de personal es una prioridad definida desde su desembarco en el cargo, a comienzos de noviembre. Tras un período inicial de diagnóstico, se estableció un plazo límite para que cada secretaría y dirección presente un plan de achicamiento de su nómina. "La Jefatura de Gabinete es enorme. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la estructura estaba completamente sobredimensionada", señalaron fuentes del organismo.

El proceso de ajuste no se limita únicamente a la reducción de empleados, sino que incluye una reorganización integral de recursos, con el objetivo de ordenar el uso del presupuesto y eliminar lo que internamente denominan "ravioles", en referencia a partidas superpuestas o de escasa justificación. Este trabajo es llevado adelante por la Unidad de Asesores del Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

En ese marco, se realizaron reuniones con secretarios y directores para transmitir la necesidad de achicar estructuras y eliminar competencias duplicadas. Actualmente, la Jefatura de Gabinete tiene bajo su órbita a las secretarías de Asuntos Estratégicos (Ignacio Devitt), Coordinación Legal y Administrativa (Federico Sicilia), Ejecutiva (Ian Vignale), Comunicación y Medios (Javier Lanari), Innovación, Ciencia y Tecnología (Darío Genua) y Ambiente y Turismo (Daniel Scioli).

Según trascendió, las áreas de Innovación, Ciencia y Tecnología y Ambiente y Turismo concentran el mayor volumen de personal, particularmente por la estructura de Parques Nacionales, y deberán avanzar con mayor rapidez en la aplicación del recorte.

Desde la Jefatura de Gabinete sostienen que la reducción impactará directamente en el gasto salarial, pero aseguran que no afectará el funcionamiento del organismo. "Se trata de un trabajo similar al que se está realizando en otros organismos del Estado: revisar funciones, dotación y estructura, para determinar qué es esencial y qué está sobredimensionado", explicaron.

El ajuste forma parte de una política más amplia de austeridad. A fines de diciembre, Adorni oficializó un recorte en el uso de vehículos oficiales, revocando de manera inmediata la asignación de autos y choferes al personal del organismo. Cada secretaría debió presentar un relevamiento detallado de los bienes restituidos. En total, el área contaba con 78 vehículos, que fueron sometidos a revisión y posterior reasignación. Desde entonces, rige un protocolo de uso estricto, que exige justificación y autorización previa.

Otra medida en evaluación es la prohibición de pasajes en primera clase o clase ejecutiva para funcionarios, junto con un tope más estricto en los viáticos. "Se terminó eso de viajar en business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas", indicaron desde el entorno del funcionario, una línea que también impulsan Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Aunque las medidas generaron resistencias internas, desde la Jefatura de Gabinete remarcan que la decisión es irreversible. "No hay plata y tenemos que predicar con el ejemplo", sostienen.

El recorte no se limita a este organismo. En coordinación con Sturzenegger, Adorni participó del diseño de una hoja de ruta para reducir otro 10% de la planta total del Estado, en línea con la consigna oficial. "La motosierra es constante", afirman cerca del funcionario, que en paralelo busca imprimir su impronta política mediante reuniones bilaterales con ministros para definir prioridades y detectar problemas de gestión.

