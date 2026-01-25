Jalil, entre los gobernadores que más audiencias solicitaron en la Casa Rosada

La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales atravesó distintas etapas durante los primeros dos años de su gestión, marcadas por tensiones políticas, negociaciones presupuestarias y un fuerte ajuste fiscal que impactó de lleno en las cuentas de las provincias. En ese contexto, el vínculo institucional quedó reflejado en un dato clave: la cantidad de audiencias solicitadas por los mandatarios en la Casa Rosada.

De acuerdo con un análisis del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo realizado por Infobae, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, figura entre los mandatarios que más veces solicitaron reuniones con funcionarios nacionales durante el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 y el 20 de enero último. Pese a pertenecer al Partido Justicialista, Jalil se consolidó como uno de los aliados legislativos del oficialismo libertario en el Congreso.

Desde la llegada de Milei al poder, Jalil pidió un total de 20 audiencias: 15 durante 2024 y 5 en lo que va de 2025. Además, fue el gobernador que más reuniones solicitó a lo largo de 2024, con seis encuentros específicamente con Guillermo Francos, primero como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete. En ese marco, a comienzos de este año el Gobierno nacional se retiró del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio y cedió el control total del emprendimiento a la provincia de Catamarca.

El relevamiento expone, al mismo tiempo, una marcada heterogeneidad en el comportamiento de los gobernadores frente al Ejecutivo nacional. En total, 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño acumularon 185 audiencias en poco más de dos años de administración libertaria. Sin embargo, cinco mandatarios peronistas nunca solicitaron una audiencia formal con ningún funcionario jerárquico del Poder Ejecutivo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El ranking de audiencias es encabezado por el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con 25 reuniones solicitadas desde diciembre de 2023. Aliado del oficialismo nacional y con una provincia con severas dificultades financieras, Zdero fue uno de los primeros mandatarios en reunirse con funcionarios de Milei apenas asumió el nuevo gobierno. Le siguen Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, con 22 audiencias, y luego Jalil, con 20.

Más atrás aparecen Ignacio Torres, gobernador de Chubut, con 16 reuniones; y el neuquino Rolando Figueroa, con 14. En ambos casos, las audiencias estuvieron vinculadas principalmente a cuestiones económicas, de seguridad y financiamiento provincial.

El informe también detalla los gobernadores que completan el top ten: Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis), todos con entre 7 y 10 audiencias solicitadas.

En el otro extremo aparece el pampeano Jorge Ziliotto, quien solo pidió dos audiencias en 2024 y ninguna durante 2025. Si bien integra el grupo de gobernadores peronistas opositores, mantiene un perfil más dialoguista que otros mandatarios de su espacio.

El Registro de Audiencias, disponible en la web oficial del Ministerio del Interior, permite conocer no solo quién solicita las reuniones, sino también los motivos, los funcionarios presentes y, en el caso de actores privados, a quién representan. En ese período, el sistema contabilizó un total de 9.326 audiencias.

En cuanto al propio presidente Milei, el registro consigna 177 reuniones oficiales, lo que lo ubica décimo entre los funcionarios con más audiencias. De ese total, 99 fueron encuentros con representantes de 30 países, lo que refleja el fuerte sesgo internacional de su agenda. Estados Unidos lidera el listado con 36 audiencias, seguido por Israel con 7.

Finalmente, el informe también revela una intensa actividad de legisladores nacionales en la Casa Rosada: 91 diputados y 28 senadores solicitaron reuniones con funcionarios del Ejecutivo. Entre los diputados, se destacan Gerardo González, Pablo Ansaloni y Fernando Iglesias. En el Senado, lideran el ranking Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Francisco Paoltroni.

El análisis de las audiencias ofrece así una radiografía precisa de las alianzas, tensiones y canales de diálogo que marcaron la relación entre la Casa Rosada y las provincias durante los primeros años del gobierno de Javier Milei.